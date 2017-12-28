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Политика
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Политика
Это лишь начало: Захарова пообещала продолжить обмен пленными в Донбассе
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    Это лишь начало: Захарова пообещала продолжить обмен пленными в Донбассе

    17:14  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  28 Декабря 2017
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    Это лишь начало: Захарова пообещала продолжить обмен пленными в Донбассе

    Москва, 28 декабря. Процесс обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса будет продолжен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что «это лишь начало».

    Она подчеркнула, что в Москве приветствуют возвращение сотен людей в свои семьи накануне Нового года. 

    «Вместе с тем мы понимаем, что это лишь начало процесса, исходим из того, что для полной реализации «всех на всех» в соответствии с шестым пунктом минских соглашений соответствующая работа будет продолжена», — заявила представитель МИД РФ.

    Накауне в Горловке прошел самый масшабный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными между украинской стороной, ДНР и ЛНР. Киев передал ДНР и ЛНР 165 и 73 человека соответственно и вернул 73 человека.
     

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #днр #донбасс #украина #лнр #захарова #пленные #обмен
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