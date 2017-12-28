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Глава МЧС рассказал о системе предупреждения терактов в России
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    Глава МЧС рассказал о системе предупреждения терактов в России

    15:31  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  28 Декабря 2017
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    Глава МЧС рассказал о системе предупреждения терактов в России

    Москва, 28 декабря. Система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, хотя минимальные риски остаются, сообщил в четверг глава МЧС России Владимир Пучков.

    Он отметил, что для предотвращения терактов важна не только работа спецслужб, но и активность граждан и общественных организаций.

    «В Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются», — приводит слова Пучкова РИА Новости.

    Глава МЧС рассказал о системе предупреждения терактов в России

    Глава МЧС напомнил, что целью терактов является запугивание граждан и дестабилизация ситуации в обществе.

    «Не достигнув этой цели, все подобные явления сойдут на нет», — подчеркнул Пучков.

    Напомним, накануне вечером, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» на Кондартьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. 13 человек пострадали, шесть из них сейчас остаются в больницах. По информации СК РФ, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В настоящее время СК РФ рассматривает несколько версий причины произошедшего. Одна из них – теракт. Также ранее в четверг терактом взрыв в Петербурге назвал президент России Владимир Путин.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #теракт #петербург #пучков #мчс россии
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