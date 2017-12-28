Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии
Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала Конгресс нацдиалога Сирии, отметив, что радикально настроенная оппозиция не заинтересована в политической стабилизации страны.
В МИД России назвали Конгресс по Сирии началом широкого инклюзивного диалога. Однако по-прежнему есть силы, которые противодействуют политическому решению кризиса. Мария Захарова сообщила о попытках радикалов повлиять на мирное урегулирование в САР.
«Радикалы не заинтересованы в политической стабилизации. Им есть что терять. Поэтому они мешают работе международных площадок. Мы призываем занять недвусмысленную позицию в пользу политических процессов, призванных стабилизировать ситуацию», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.