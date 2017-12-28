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Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии
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    Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии

    15:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:51  28 Декабря 2017
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    Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии

    Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала Конгресс нацдиалога Сирии, отметив, что радикально настроенная оппозиция не заинтересована в политической стабилизации страны.

    В МИД России назвали Конгресс по Сирии началом широкого инклюзивного диалога. Однако по-прежнему есть силы, которые противодействуют политическому решению кризиса. Мария Захарова сообщила о  попытках радикалов повлиять на мирное урегулирование в САР. 

    «Радикалы не заинтересованы в политической стабилизации. Им есть что терять. Поэтому они мешают работе международных площадок. Мы призываем занять недвусмысленную позицию в пользу политических процессов, призванных стабилизировать ситуацию», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #захарова #конгресс
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