Захарова рассказала о попытках радикалов сорвать мирное урегулирование в Сирии

Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала Конгресс нацдиалога Сирии, отметив, что радикально настроенная оппозиция не заинтересована в политической стабилизации страны.

В МИД России назвали Конгресс по Сирии началом широкого инклюзивного диалога. Однако по-прежнему есть силы, которые противодействуют политическому решению кризиса. Мария Захарова сообщила о попытках радикалов повлиять на мирное урегулирование в САР.