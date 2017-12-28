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МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме
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    МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

    15:25  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  28 Декабря 2017
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    МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

    Москва, 28 декабря. Власти РФ обеспокоены тем фактом, что сирийские террористы обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя инцидент.

    Напомним, злоумышленники выпустили несколько ракет по объекту, однако зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» смог перехватить две из них.

    По словам дипломата, Москва с озабоченностью восприняла данный инцидент. Российскую сторону беспокоит тот факт, что у боевиков из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры»1 появляется новое оружие.

    Однако Захарова добавила, что базы России в САР надежно защищены. Попытка атаки также продемонстрировала высокую боевую эффективность российских систем ПВО.

    Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии являются важнейшими факторами защиты национальных интересов страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #захарова
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