МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

Москва, 28 декабря. Власти РФ обеспокоены тем фактом, что сирийские террористы обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя инцидент.

Напомним, злоумышленники выпустили несколько ракет по объекту, однако зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» смог перехватить две из них.

По словам дипломата, Москва с озабоченностью восприняла данный инцидент. Российскую сторону беспокоит тот факт, что у боевиков из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры»1 появляется новое оружие.

Однако Захарова добавила, что базы России в САР надежно защищены. Попытка атаки также продемонстрировала высокую боевую эффективность российских систем ПВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии являются важнейшими факторами защиты национальных интересов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.