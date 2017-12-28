Захарова: Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО

Москва, 28 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО.

По ее словам, визит непосредственно на место инцидента с химоружием не состоялся, поскольку эксперты отказались выезжать, сославшись на рекомендации ООН. При этом район давно находится под контролем правительственных сил, а сотрудникам ОЗХО была гарантирована безопасность, сказала Захарова.

В свою очередь, в ООН информацию ОЗХО не подтвердили. Как отметила Захарова, все это говорит о том, что между двумя структурами есть недопонимание.

Она пояснила, что эксперты провели неделю в Дамаске, обсудили инциденты с химоружием, а также зафиксировали показания пострадавших. Кроме того, они также побывали в научно-исследовательском центре в Барзе.

Напомним, ранее директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов обвинил персонал ОЗХО в неспособности обеспечить сохранность вещдоков при расследовании химических атак в Сирии