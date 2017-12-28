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Захарова: Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО
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    Захарова: Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО

    15:26  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  28 Декабря 2017
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    Захарова: Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО

    Москва, 28 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Дамаск наконец посетила группа экспертов миссии ОЗХО.

    По ее словам, визит непосредственно на место инцидента с химоружием не состоялся, поскольку эксперты отказались выезжать, сославшись на рекомендации ООН. При этом район давно находится под контролем правительственных сил, а сотрудникам ОЗХО была гарантирована безопасность, сказала Захарова.

    В свою очередь, в ООН информацию ОЗХО не подтвердили. Как отметила Захарова, все это говорит о том, что между двумя структурами есть недопонимание.

    Она пояснила, что эксперты провели неделю в Дамаске, обсудили инциденты с химоружием, а также зафиксировали показания пострадавших. Кроме того, они также побывали в научно-исследовательском центре в Барзе.

    Напомним, ранее директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов обвинил персонал ОЗХО в неспособности обеспечить сохранность вещдоков при расследовании химических атак в Сирии

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #дамаск #озхо
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