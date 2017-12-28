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Манчини хочет перебраться в итальянский чемпионат
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    Манчини хочет перебраться в итальянский чемпионат

    15:28  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  28 Декабря 2017
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    Манчини хочет перебраться в итальянский чемпионат

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Итальянский наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини хочет возглавить другой клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом пишет газета La Gazzetta dello Sport. 

    По данным итальянской газеты, у 53-летнего специалиста есть предложение возглавить «Милан». Манчини не прочь перебраться в серию А, пишет издание. 

    Боссы красно-черных уже встречались с Манчини и обсуждали возможность переезда тренера в Милан, сообщает «Свободная пресса».

    Манчини хочет перебраться в итальянский чемпионат

    Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко прокомментировал возможный уход Манчини из «Зенита».

    Напомним, на сегодняшний день «Милан» тренирует другой итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.

    Под руководством 39-летнего тренера «Милан» не демонстрирует выдающихся результатов, поэтому руководство клуба задумалось о смене наставника.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #зенит #манчини #трансферы
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