Манчини хочет перебраться в итальянский чемпионат

Санкт-Петербург, 28 декабря. Итальянский наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини хочет возглавить другой клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом пишет газета La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянской газеты, у 53-летнего специалиста есть предложение возглавить «Милан». Манчини не прочь перебраться в серию А, пишет издание.

Боссы красно-черных уже встречались с Манчини и обсуждали возможность переезда тренера в Милан, сообщает «Свободная пресса».

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко прокомментировал возможный уход Манчини из «Зенита».

Напомним, на сегодняшний день «Милан» тренирует другой итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.

Под руководством 39-летнего тренера «Милан» не демонстрирует выдающихся результатов, поэтому руководство клуба задумалось о смене наставника.