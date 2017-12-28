Сирия: «Хмеймим» и «Тартус» будут сильно мешать нашим западным «партнерам» — эксперт

Президент России Владимир Путин отметил важность для нашей страны российских баз в Сирии — военно-воздушной базы «Хмеймим» и военно-морской базы в Тартусе. В ходе встречи с военнослужащими, отличившимися в сирийской кампании, президент отметил, что пункты базирования ВКС РФ и ВМФ РФ в Сирии являются важнейшим фактором защиты национальных интересов России. «Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — подчеркнул Путин. Слова верховного главнокомандующего, касающиеся баз в Хмеймиме и Тартусе, Федеральному агентству новостей «расшифровал» директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Первое, что нужно отметить, эти то, что оба эти объекта — и Хмеймим, и Тартус — позволят в долгосрочной перспективе закрепить российские военные успехи, в том числе те, которые были достигнуты в течение последнего года по уничтожению боевиков группировки «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1 — организация запрещена в РФ — прим.), — отметил Дмитрий Егорченков. — Нужно понимать, что в Сирии еще сохранились радикалы, которые могут попытаться взять реванш, чтобы вновь раскачать Сирию, а затем и весь остальной регион Ближнего Востока».

По словам эксперта, наличие в Сирии российских баз — гарантия того, что террористам не удастся там взять реванш, и это первая важная составляющая необходимости наличия военных форпостов России на сирийской территории.

«Вторая составляющая не менее важна, — отметил востоковед. — Оба объекта — и «Хмеймим», и Тартус — с учетом всех современных средств вооружения, наличия там ракетных, авиационных и других систем позволят российским вооруженным силам, в первую очередь ВКС РФ, фактически, контролировать очень широкую зону. Это не только зона Сирии, это и зона Суэца, и Восточное Средиземноморье, и часть Ирака. Все это позволит в перспективе снизить общий накал напряженности в регионе, обеспечить там большую стабильность, обеспечить большую ответственность, в том числе региональных игроков, при принятии каких-то своих внешнеполитических решений. Но, обращаю внимание, дело не только в региональных «товарищах», в том числе в зоне Персидского залива. Дело еще и в разных нерегиональных игроках, и тут надо в том числе упомянуть действия Соединенных Штатов Америки по возможной дестабилизации ближневосточного региона. Так что наличие в Сирии полноценных российских военных баз будет сильно мешать нашим западным «партнерам» пытаться через хаотизацию достигнуть каких-то своих геополитических целей в регионе Ближнего Востока».

Если «Хмеймим» уже полноценная военная база, то пункт в Тартусе еще предстоит развивать, чтобы там появилась мощная военно-морская база, что крайне важно для защиты геополитических и экономических интересов России, подчеркнул эксперт.

«Морская база в Тартусе — это, фактически, серьезная заявка России, что Москва — важнейший игрок в зоне Восточного Средиземноморья, — отметил Дмитрий Егорченков. — На самом деле все наши исторические предшественники — и Советский Союз, и Российская империя мечтали построить в этой зоне свою полноценную базу. И в этом смысле полноценная военно-морская база РФ сможет не только обеспечить безопасность Сирии и бесперебойное снабжение российских объектов на сирийской территории, но и даст возможность в значительной степени контролировать всю большую зону Восточного Средиземноморья. Напомню, именно через эту идет снабжение Европы нефтью и газом. Через эту зону идут поставки китайских товаров через Суэцкий канал в Европу. То есть Восточное Средиземноморье — это один из геополитических и геоэкономических мировых центров, за контроль над которым сейчас борются все мировые игроки, в том числе Соединенные Штаты. Обратите внимание, с какой скоростью сейчас там появляются объекты Китая, Японии и других стран, примерно в той же самой зоне — Восточного Средиземноморья, Суэца, Красного моря и т.д.».

«Вот почему создание в этом регионе мощной российской военно-морской базы «Тартус» так важно для защиты не только геополитических, но и экономических интересов нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Ранее ФАН сообщал, что в Сирийской арабской республике действуют база российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в порту Тартус. Недавно Госдума ратифицировала соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус» и превращения его в полноценную военно-морскую базу.

1 Организация запрещена на территории РФ.