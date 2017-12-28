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Политика
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Выборы-2018: ЦИК РФ обратится в СК при обнаружении «мертвых душ» в подписных листах
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    Выборы-2018: ЦИК РФ обратится в СК при обнаружении «мертвых душ» в подписных листах

    15:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  28 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК РФ обратится в СК при обнаружении «мертвых душ» в подписных листах

    Москва, 28 декабря. Центральная избирательная комиссия России будет обращаться в Следственный комитет и прокуратуру в случае обнаружения «мертвых душ» в подписных листах кандидатов в президенты России. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

    «Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным основанием для обращения в СК и прокуратуру», — сказал Булаев.

    Кроме того, Булаев предупредил кандидатов в президенты об уголовной ответственности за подделку подписей избирателей. По его словам, подделка подписей в подписных листах предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы-2018 #кандидаты #цик рф
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