Выборы-2018: ЦИК РФ обратится в СК при обнаружении «мертвых душ» в подписных листах

Москва, 28 декабря. Центральная избирательная комиссия России будет обращаться в Следственный комитет и прокуратуру в случае обнаружения «мертвых душ» в подписных листах кандидатов в президенты России. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным основанием для обращения в СК и прокуратуру», — сказал Булаев.

Кроме того, Булаев предупредил кандидатов в президенты об уголовной ответственности за подделку подписей избирателей. По его словам, подделка подписей в подписных листах предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.