Закупки вооружения на Украине: ВСУ все дальше от деградации

Утром 26 декабря пришли неутешительные новости из Донецка и Луганска. ДНР: «За истекшие сутки общее количество нарушений перемирия со стороны ВСУ составило пять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 18 единиц». ЛНР: «Украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Логвиново. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия».

Судя по информации, поступающей из Донбасса, недавно объявленное там «новогоднее» перемирие оказалось столь же невыполнимым, как и пресловутые Минские соглашения. Збройні сили України продолжают обстреливать населенные пункты народных республик и позиции бойцов Новороссии. Защитники Донецка и Луганска вынуждены отвечать…

Усиливающийся на Украине социально-экономический кризис, решение властей Канады и США разрешить поставки летального вооружения ВСУ, переброска Киевом в т.н. «зону АТО» новых подразделений, отзыв российских офицеров из СЦКК, объявленная в ЛНР готовность к мобилизации населения… Все это позволяет делать выводы о неминуемой эскалации конфликта в Донбассе.

Тем более что в России приближается дата президентских выборов — момент, когда госструктурам страны будет несколько не до Украины. А значит, скорость их реакции на возможное обострение ситуации в Донбассе может оказаться в известной мере сниженной…

Деньги, деньги и еще раз деньги

Приближение Нового года побуждает подводить итоги и строить прогнозы на будущее. Раз так, то почему бы не попробовать разобраться с тем, на что в 2016–17 годы тратили деньги украинские генералы и затраты на какие виды военных приобретений запланированы Киевом в 2018 году? Это позволит хотя бы в первом приближении понять, какие тенденции в сфере строительства ВСУ имели место в предыдущие месяцы и за счет чего украинская армия собирается наращивать свою боеспособность в наступающем году.

Согласно бессмертному высказыванию маршала Джан-Джакопо Тривульцио, для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Вот с денег и начнем.

Оборонные расходы Украины в 2017 году, по официальным данным, составили 136 млрд гривен (5,1 млрд долл.). 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете Украины на 2018 год. Согласно этому документу, Киев в грядущем году на обеспечение обороноспособности планирует потратить не менее 165,37 млрд гривен (примерно 6,3 млрд долл.).

Таким образом, налицо динамика существенного роста — на целый миллиард долларов — затрат Киева на военные нужды. Конечно, можно скептически сослаться на то, что «обещать — не значит жениться», поставив тем самым вероятность реального увеличения оборонного бюджета Украины под сомнение.

Но продолжающиеся еще с 2014 года (и до сих пор не сбывшиеся) уверения ряда аналитиков, что «не в этом году, так в следующем Украина обязательно развалится», непрекращающаяся финансовая подпитка Киева из-за рубежа, а также очевидная выгодность для «коллективного Запада» поддержания режима конфронтации между Киевом и Москвой наводят на мысль, что Украина упомянутые 6,3 млрд долларов в 2018 году, скорее всего, изыскать сможет. Что станет финансовым фундаментом для новых действий киевского режима, направленных на дальнейшее усиление боевых качеств ВСУ.

А танков-то хватает?

Теперь обратимся к показателей закупок вооружения и военной техники министерством обороны Украины в 2016–18 годах.

Киев старается по мере сил продолжать увеличивать парк находящейся в строю украинской бронетехники, чему способствуют как сохранившиеся со времен СССР на территории Украины мощности ОПК, так и запасы советской бронетехники, до сих пор загромождающие украинские базы хранения. Те единицы, которые не удается восстановить и поставить на ход, становятся источниками запчастей для своих более «везучих» собратьев.

Помимо реанимации советских основных боевых танков, БМП и БТР, имеет место производство на основе советского технического задела образцов бронетехники, созданных уже на самой Украине, например БТР-4. Согласно опубликованным данным, ВСУ в 2016 году смогли закупить и ввести в строй 75 единиц бронетехники. На 2017 год пришелся настоящий пик получения ВСУ новой «брони» — 212 единиц. На 2018-й запланировано получение уже всего 78 единиц.

Столь заметное снижение количества приобретаемой украинским ведомством бронетехники нельзя объяснить исчерпанием на территории «незалежной» запасов бронекорпусов, двигателей и орудий для Т-64, Т-72, БМП-1 и БМП-2. Такие запасы в распоряжении Киева все еще имеются. Скорее всего, снижение количества закупок бронетехники в 2018 году объясняется тем, что число танков, БМП и БТР в ВСУ, по мнению украинских генералов, уже оказалось доведено до необходимого уровня. И это позволяет снизить объемы их закупок в пользу приобретения для ВСУ более необходимого вооружения и оборудования.

Данный вывод подтверждается и количеством модернизированной бронетехники: в 2016 году — 8, в 2017 — 32, в 2018 — всего 6. Похожая картина наблюдается в разделе закупленной для ВСУ автомобильной техники различного функционального назначения: в 2016 году — 536, в 2017 — 714, в 2018 запланировано всего 181.

Связь и ПВО

По результатам боевых действий в Донбассе, в частях ВСУ, как и у вооруженных формирований ДНР и ЛНР, выявилась нехватка современных средств связи уровня рота–взвод. Но если защитники Донбасса решали и решают эту проблему до сих пор за счет поставок волонтеров, то ВСУ озаботились массовой централизованной закупкой необходимых систем.

В прошлом году ВСУ таким образом приобрели 11.032 единицы аппаратуры связи. Это сразу повысило как взаимодействие, так и управляемость украинских войск в «зоне АТО». После «утоления первого голода» ВСУ продолжили приобретать средства связи, но в меньших количествах (2017 год — 4895). На 2018-й запланирована закупка всего 1950 единиц.

Параллельно идет приобретение комплектов телекоммуникационного оборудования, техники связи (в т.ч. специального назначения) для создания цифровой системы связи: в 2016 году — 7645 комплектов, в нынешнем — 1256, в 2018-м запланировано приобретение 6519 комплектов.

Расширение инфраструктуры ВСУ сопровождается сначала медленным (были более актуальные задачи), а затем все более масштабным ростом приобретаемого количества комплектов оборудования для стационарной защищенной системы обмена информации: в 2016 году — всего 811, в 2017 — уже 2091, на 2018 год запланировано увеличение объема закупок в разы — 9859 единиц.

Первоначально ВСУ прилагали основные усилия для достижения такого уровня боеспособности своих частей, который позволил бы, в случае необходимости, вести результативные боевые действия против ДНР и ЛНР. Поскольку у народных республик отсутствовали ВВС, то усилению своих систем ПВО Украина на этапе 2016–17 годов придавала второстепенное значение. Но достижение украинскими сухопутными войсками в 2017 году уровня, гарантирующего, с точки зрения Киева, успех наступления на ДНР и ЛНР заставило Киев задуматься и о необходимости укрепления украинской ПВО. Ведь бросок ВСУ на Восток мог вызвать недружественную ответную реакцию со стороны ВКС РФ. Раз так — пора тратиться на РЛС и ЗРК.

Как результат, динамика закупок ВСУ техники ПВО приобрела следующий вид: 2016 год — 14, 2017 — 18, на 2018-й запланировано 47 единиц. Эта картина полностью коррелирует с количеством модернизируемой на Украине техники ПВО: 2016 год — 4, 2017 — 8, на 2018-й запланировано 12. Кстати, данные по закупкам и модернизации военным ведомством Украины техники ПВО косвенно подтверждают мнение о том, что ни в 2016-м, ни в 2017-м в Киеве появления над Донбассом и Украиной российских ВКС особо не опасались…

Авиация и «падчерица» ВСУ

При этом о своих собственных ВВС Киев заботиться не забывал. Вот количество модернизированной на Украине авиационной техники: 2016 год — 26, 2017 — 10, на 2018-й — запланировано 12. Количество самолетов, вертолетов и авиационных двигателей, прошедших капремонт или запланированных к прохождению такового: 2016 год — 54, 2017 — 56, на 2018-й — 62.

Впрочем, возможности оперативного пополнения своего военного авиапарка у Киева по объективным причинам оказались ограничены. Поэтому количество закупленных или предполагаемых к закупке для ВСУ новых единиц авиатехники составило: 2016 год — 0 единиц, 2017 — 0 и 2018-й — 0.

Гм… На земле было. В небесах было. Что осталось? Осталось на море.

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Вопреки пафосным заявлениям украинских адмиралов, ВМСУ как были «падчерицей» ВСУ, так ею и остались, получая финансирование по остаточному принципу. Отсутствие возможности строить новые боевые корабли силами отечественного ОПК, а также объективная необходимость хоть какого-то пополнения скудного корабельного состава ВМСУ, дополненная лоббированием президентом Украины интересов собственного предприятия, позволили украинцам в 2017 году получить 6 бронекатеров типа «Гюрза-М».

В то же самое время ВМСУ пытались сохранить в строю те вымпелы, которые остались под украинским флагом после крымских событий 2014 года. Статистика отремонтированных или предназначенных к прохождению ремонта единиц ВМСУ такова: 2016 год — 2, 2017 — 7, на 2018-й запланировано — 18. Данные о планах на 2018 год наводят на мысль, что очень скоро единственными ходовыми единицами ВМСУ рискуют остаться только те самые «Гюрзы»…

Взрывоопасные перспективы

Но вернемся с моря на сушу.

На основании имеющихся в нашем распоряжении сведений о количественных показателях закупки вооружения и военной техники минобороны Украины в 2016–18 годах, можно констатировать, что значительная часть широко распространенных мнений о продолжающейся деградации ВСУ достаточно далеки от реальности. Это подтверждается и ростом количества разработанных на Украине образцов вооружения и военной техники, которые были приняты или планируются к принятию на вооружение: 2016 год — 2, 2017 — 5, в 2018 году запланировано — 10.

Проще говоря, к концу 2017 года ВСУ представляют собой куда более боеспособную группировку, чем ВСУ образца 2014 года. Мало того, украинская армия продолжают усиливаться. Не учитывать этого при анализе складывающейся в Донбассе ситуации — значит заниматься заведомым шапкозакидательством.

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По численности, количеству вооружения и военной техники, а также мобресурсам украинская армия значительно превосходит военный потенциал вооруженных сил ДНР и ЛНР. Но при этом значительно уступает военному потенциалу ВС РФ — это данность. Соответственно, у народных республик, несмотря на эпизодически звучащие с их стороны громкие обещания «пойти на Киев», нет реальной возможности без помощи извне какое-то продолжительное время противостоять масштабному наступлению ВСУ. В свою очередь, в Киеве (и в Вашингтоне) прекрасно понимают, что за спиной ДНР и ЛНР стоит Россия. И масштабное наступление ВСУ вполне способно побудить Москву к соответствующим «контринициативам»…

Понадобятся ли они? Стоит ли ждать украинского наступления в 2018 году? Анализ текущего состояния ВСУ, внешнеполитический курс США и их сателлитов, данные о положении на линии соприкосновения в Донбассе свидетельствуют о том, что такого варианта событий исключать не приходится. Более того, с каждым днем бросок ВСУ на Восток становится все более вероятным.