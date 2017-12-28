В МИД РФ прокомментировали обмен пленными в Донбассе

Москва, 28 декабря. Москва приветствует обмен пленными, который провели представители Донецкой и Луганской народных республик и украинская сторона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать. Он стал важным гуманитарным шагом в деле урегулирования кризиса на Украине», — цитирует Карасина ТАСС.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва, как и всегда, призывает Киев и Донбасс не останавливаться на достигнутом и продолжить работу по освобождению пленных.

Карасин подчеркнул, что состоявшийся обмен важен не только своим гуманитарным значением, но и тем, что показывает способность Киева и Донбасса находить взаимоприемлемые решения.

Напомним, 27 декабря в Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между сторонами противостояния в регионе. Украинская сторона вернула в ДНР и ЛНР 238 человек, в обратном направлении отправились 73 человека. Процедура обмена проходила в Горловке в районе КПП «Майорск».

«Федеральное агентство новостей» опубликовало видео исторического события.