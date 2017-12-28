Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке
Политика
В МИД РФ прокомментировали обмен пленными в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В МИД РФ прокомментировали обмен пленными в Донбассе

    15:26  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  28 Декабря 2017
    81

    В МИД РФ прокомментировали обмен пленными в Донбассе

    Москва, 28 декабря. Москва приветствует обмен пленными, который провели представители Донецкой и Луганской народных республик и украинская сторона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. 

    «Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать. Он стал важным гуманитарным шагом в деле урегулирования кризиса на Украине», — цитирует Карасина ТАСС.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва, как и всегда, призывает Киев и Донбасс не останавливаться на достигнутом и продолжить работу по освобождению пленных.  

    Карасин подчеркнул, что состоявшийся обмен важен не только своим гуманитарным значением, но и тем, что показывает способность Киева и Донбасса находить взаимоприемлемые решения. 

    Напомним, 27 декабря в Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между сторонами противостояния в регионе. Украинская сторона вернула в ДНР и ЛНР 238 человек, в обратном направлении отправились 73 человека. Процедура обмена проходила в Горловке в районе КПП «Майорск». 

    «Федеральное агентство новостей» опубликовало видео исторического события. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #киев #донбасс #лнр #мид #обмен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        1099
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        169
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        353
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3899