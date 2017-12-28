Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов
Политика
Тренды-2018. Отношения РФ и США: России пора избавиться от иллюзий. Колонка Владимира Корнилова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тренды-2018. Отношения РФ и США: России пора избавиться от иллюзий. Колонка Владимира Корнилова

    16:27  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  28 Декабря 2017
    399

    Владимир Корнилов

    Подходит к концу 2017 год, и Федеральное агентство новостей подводит его итоги. Один из главных и актуальных вопросов, который волновал умы, — это внешнеполитические отношения России и США. Многие ожидали, что с приходом к власти Дональда Трампа дипотношения между двумя государствами ожидают кардинальные перемены, но, похоже, этого не произошло. Более того, политический кризис, судя по всему, закончится еще не скоро. Почему двум сверхдержавам не удается нормализовать отношения, в своей статье рассуждает известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

    Кризис между Россией и США лишний раз доказывает, что многие представители нашего политикума, политологи, да и журналисты не совсем адекватно порой воспринимают реальную ситуацию. Сразу же после победы Трампа, когда в России царил какой-то непонятный ажиотаж, я выразил сочувствие и соболезнования всем сторонникам новоиспеченного американского лидера, поскольку понимал, что разочарование в нем наступит незамедлительно. Нельзя было ожидать от человека, представляющего в Америке антиистеблишмент, тем более от политика, который прямо и откровенно заявлял во время избирательной компании, что его внешняя политика будет непредсказуемой, любви и дружбы, на которые кто-то наивно надеялся.

    Владимир Путин и Дональд Трамп

    Да, Дональд Трамп выполняет свое предвыборное обещание — внешняя политика США непредсказуема. При этом, конечно же, он почти наверняка был бы не прочь наладить российско-американские отношения, но при этом он, и это было изначально понятно, является заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Он вынужден как-то договариваться и с демократами, и со своей родной республиканской партией, а для этого ему приходится идти на уступки в тех вопросах, в которых он может позволить себе это делать. В частности, в российско-американских отношениях.

    Импичмент Трампу попытаются объявить вне зависимости от того, будет ли американский лидер предпринимать попытки сблизиться с Россией или нет. Некоторые из представителей американского истеблишмента уже над этим работают, тот же Джордж Сорос. Но я не думаю, что именно «российское дело» будет использовано для того, чтобы начать процедуру импичмента, поскольку зацепиться в этом случае действительно особо не за что. Тем не менее, компромат на президента США усиленно роют, и возможно, какой-то из обнаруженных фактов попытаются раздуть до вселенских масштабов.

    Что касается назначения Джона Хансмана на пост посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, я думаю, за этим человеком стоит непосредственно Госдепартамент. В отличие от тех же волкеров, назначение послов, нормальных послов, а не бутафорских, — это прерогатива Госдепартамента. В США существует твердая и давно сложившаяся иерархия посольств, которая отчитывается перед Госдепом. Это тягомотная и формальная процедура, и я полагаю, что не стоит в данном случае искать какие-то дополнительные связи с американскими элитами.

    Владислав Сурков и Курт Волкер

    Другое дело — назначение «волонтеров» вроде Курта Волкера на должность спецпредставителя по вопросам Украины. Совершенно очевидно, что в данном случае Госдеп никакого отношения к Волкеру не имеет. И я не думаю, что в американском внешнеполитическом ведомстве очень рады этому назначению. Назначение Волкера отбросило нас назад и в разрешении украинского кризиса, и в российско-американских отношениях. Потому что, не разобравшись, чьи интересы он в действительности представляет, российские политические и государственные деятели сосредоточились на переговорах с Волкером. При том, что он не решает абсолютным счетом ничего. И в этой связи я считаю, что России уже давно необходимо поставить вопрос ребром: либо пусть США пришлют нам адекватного, путь даже третьесортного представителя, но наделенного хоть какими-то полномочиями вести переговоры, либо пусть Волкер ездит в Киев, в конце концов, он курирует вопросы Украины, но не лезет к нам. Поскольку переговоры с ним не имеют никакого смысла.

    Украина как рычаг давления на Россию со стороны США даже близко не исчерпала свой ресурс: ситуация будет и дальше раздуваться, не исключено, что кризис попытаются обострить еще сильнее. Падать еще есть куда, это касается и войны в Донбассе, и российско-американских отношений. И те, кто будут стремиться ухудшить отношения между двумя странами, постараются использовать Украину для этих целей. Кстати, Волкер активно над этим работает.

    Петр Порошенко

    Если говорить об улучшении дипотношений России и США, этот вопрос невозможно решить в краткосрочной перспективе. Нужно выстраивать отношения и с нынешним американским лидером, и продолжать работать со следующим, использовать ранее наработанные дипломатические связи. Основная проблема российской внешней политики заключается в том, что ей мешает наличие иллюзий. И России пора от этих иллюзий избавиться. В частности, в отношении того же Трампа. Я надеюсь, пыл российских политиков в этом смысле поубавился. Надо заниматься, что называется, Realpolitik. Что мешало развитию отношений с украинской стороной? Наличие иллюзий, что придет адекватный Порошенко, с которым всегда можно договориться. Когда эта иллюзия развеялась, появилась новая в лице Трампа, уж с которым мы точно будем обниматься.

    Я надеюсь, что больше никто не будет обманываться иллюзиями. И это самое главное. Не надо строить замков на песке и надеяться, что в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе будут отменены антироссийские санкции. А такие иллюзии тоже витают в воздухе.

    Автор: Владимир Корнилов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #россия #сша #донбасс #украина #политика #тренды-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2026
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        216
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        384
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        4728