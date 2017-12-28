Тренды-2018. Отношения РФ и США: России пора избавиться от иллюзий. Колонка Владимира Корнилова

Подходит к концу 2017 год, и Федеральное агентство новостей подводит его итоги. Один из главных и актуальных вопросов, который волновал умы, — это внешнеполитические отношения России и США. Многие ожидали, что с приходом к власти Дональда Трампа дипотношения между двумя государствами ожидают кардинальные перемены, но, похоже, этого не произошло. Более того, политический кризис, судя по всему, закончится еще не скоро. Почему двум сверхдержавам не удается нормализовать отношения, в своей статье рассуждает известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Кризис между Россией и США лишний раз доказывает, что многие представители нашего политикума, политологи, да и журналисты не совсем адекватно порой воспринимают реальную ситуацию. Сразу же после победы Трампа, когда в России царил какой-то непонятный ажиотаж, я выразил сочувствие и соболезнования всем сторонникам новоиспеченного американского лидера, поскольку понимал, что разочарование в нем наступит незамедлительно. Нельзя было ожидать от человека, представляющего в Америке антиистеблишмент, тем более от политика, который прямо и откровенно заявлял во время избирательной компании, что его внешняя политика будет непредсказуемой, любви и дружбы, на которые кто-то наивно надеялся.

Да, Дональд Трамп выполняет свое предвыборное обещание — внешняя политика США непредсказуема. При этом, конечно же, он почти наверняка был бы не прочь наладить российско-американские отношения, но при этом он, и это было изначально понятно, является заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Он вынужден как-то договариваться и с демократами, и со своей родной республиканской партией, а для этого ему приходится идти на уступки в тех вопросах, в которых он может позволить себе это делать. В частности, в российско-американских отношениях.

Импичмент Трампу попытаются объявить вне зависимости от того, будет ли американский лидер предпринимать попытки сблизиться с Россией или нет. Некоторые из представителей американского истеблишмента уже над этим работают, тот же Джордж Сорос. Но я не думаю, что именно «российское дело» будет использовано для того, чтобы начать процедуру импичмента, поскольку зацепиться в этом случае действительно особо не за что. Тем не менее, компромат на президента США усиленно роют, и возможно, какой-то из обнаруженных фактов попытаются раздуть до вселенских масштабов.

Что касается назначения Джона Хансмана на пост посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, я думаю, за этим человеком стоит непосредственно Госдепартамент. В отличие от тех же волкеров, назначение послов, нормальных послов, а не бутафорских, — это прерогатива Госдепартамента. В США существует твердая и давно сложившаяся иерархия посольств, которая отчитывается перед Госдепом. Это тягомотная и формальная процедура, и я полагаю, что не стоит в данном случае искать какие-то дополнительные связи с американскими элитами.

Другое дело — назначение «волонтеров» вроде Курта Волкера на должность спецпредставителя по вопросам Украины. Совершенно очевидно, что в данном случае Госдеп никакого отношения к Волкеру не имеет. И я не думаю, что в американском внешнеполитическом ведомстве очень рады этому назначению. Назначение Волкера отбросило нас назад и в разрешении украинского кризиса, и в российско-американских отношениях. Потому что, не разобравшись, чьи интересы он в действительности представляет, российские политические и государственные деятели сосредоточились на переговорах с Волкером. При том, что он не решает абсолютным счетом ничего. И в этой связи я считаю, что России уже давно необходимо поставить вопрос ребром: либо пусть США пришлют нам адекватного, путь даже третьесортного представителя, но наделенного хоть какими-то полномочиями вести переговоры, либо пусть Волкер ездит в Киев, в конце концов, он курирует вопросы Украины, но не лезет к нам. Поскольку переговоры с ним не имеют никакого смысла.

Украина как рычаг давления на Россию со стороны США даже близко не исчерпала свой ресурс: ситуация будет и дальше раздуваться, не исключено, что кризис попытаются обострить еще сильнее. Падать еще есть куда, это касается и войны в Донбассе, и российско-американских отношений. И те, кто будут стремиться ухудшить отношения между двумя странами, постараются использовать Украину для этих целей. Кстати, Волкер активно над этим работает.

Если говорить об улучшении дипотношений России и США, этот вопрос невозможно решить в краткосрочной перспективе. Нужно выстраивать отношения и с нынешним американским лидером, и продолжать работать со следующим, использовать ранее наработанные дипломатические связи. Основная проблема российской внешней политики заключается в том, что ей мешает наличие иллюзий. И России пора от этих иллюзий избавиться. В частности, в отношении того же Трампа. Я надеюсь, пыл российских политиков в этом смысле поубавился. Надо заниматься, что называется, Realpolitik. Что мешало развитию отношений с украинской стороной? Наличие иллюзий, что придет адекватный Порошенко, с которым всегда можно договориться. Когда эта иллюзия развеялась, появилась новая в лице Трампа, уж с которым мы точно будем обниматься.

Я надеюсь, что больше никто не будет обманываться иллюзиями. И это самое главное. Не надо строить замков на песке и надеяться, что в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе будут отменены антироссийские санкции. А такие иллюзии тоже витают в воздухе.