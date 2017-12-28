Лихачев о продлении контракта с пляжной сборной РФ: Оптимальным сроком будет год

Москва, 28 декабря. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал Федеральному агентству новостей новость о продлении контракта с РФС до конца 2018 года.

«Почему только на год? Это совместное решение с федерацией. Решили: оптимально будет продлить сотрудничество на год. Надеюсь, что сумеем выполнить поставленные задачи — быть в призовой тройке во всех турнирах, в которых примем участие. У нашей сборной есть группа футболистов, которых можно считать костяком, и есть игроки, вызов которых зависит от их состояния. Будем смотреть, в каком они будут состоянии, и, исходя из этого, формировать состав», — сказал Лихачев.