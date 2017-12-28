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Новости Сирии
«Тигры» при поддержке ВКС РФ освободили Абу-Дали в провинции Идлиб
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    «Тигры» при поддержке ВКС РФ освободили Абу-Дали в провинции Идлиб

    15:34  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:34  28 Декабря 2017
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    «Тигры» при поддержке ВКС РФ освободили Абу-Дали в провинции Идлиб

    Абу-Дали, 28 декабря. ВКС РФ обеспечили наступление сирийской армии в районе ключевого города «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе Абу-Дали.

    Сирийские военные источники сообщили, что элитному подразделению Сирийской арабской армии «Силы Тигра» при поддержке российской авиации удалось освободить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) стратегически важный населенный пункт на юге провинции Идлиб Абу-Дали.

    Также «Тигры» установили контроль над ключевой высотой Таль-Мукта в окрестностях Абу-Дали, информируют источники.

    Ранее сообщалось, что армейцы зачистили от исламистов поселения Таль Уорд, Тамат Аль-Калиф, Даджадж и Аль-Мушерифа на границах провинций Хама и Идлиб. Это наступление и позволило правительственным войскам выйти к городу Абу-Дали, пишет сирийское информационное агентство «Мураселон» («Источник»).

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #джебхат ан-нусра #силы тигра
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