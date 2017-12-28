«Тигры» при поддержке ВКС РФ освободили Абу-Дали в провинции Идлиб

Абу-Дали, 28 декабря. ВКС РФ обеспечили наступление сирийской армии в районе ключевого города «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе Абу-Дали.

Сирийские военные источники сообщили, что элитному подразделению Сирийской арабской армии «Силы Тигра» при поддержке российской авиации удалось освободить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) стратегически важный населенный пункт на юге провинции Идлиб Абу-Дали.

Также «Тигры» установили контроль над ключевой высотой Таль-Мукта в окрестностях Абу-Дали, информируют источники.

Ранее сообщалось, что армейцы зачистили от исламистов поселения Таль Уорд, Тамат Аль-Калиф, Даджадж и Аль-Мушерифа на границах провинций Хама и Идлиб. Это наступление и позволило правительственным войскам выйти к городу Абу-Дали, пишет сирийское информационное агентство «Мураселон» («Источник»).

army captured al-Dajaj and Tell al-Maghta after control Tamat and Mushayrifah

idlib pic.twitter.com/EBBsQbdTxc — watanisy (@watanisy) December 28, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.