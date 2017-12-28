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Общество
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Спорт
Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018
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    Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018

    15:14  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  28 Декабря 2017
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    Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018

    Москва, 28 декабря. Российскую символику позволят использовать в Доме болельщиков, который будет организован в период зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом рассказал его руководитель Олег Румянцев.

    По его словам, традиционная символика проекта — это символ сердца, сложенного из ленты цветов российского флага.

    «Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не относится к болельщикам», — передает ТАСС слова Румянцева.

    Он также отметил, что Дом болельщиков будет расположен недалеко от Олимпийского парка.

    Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018

    Напомним, в минувший понедельник, 25 декабря, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским бобслеистам использовать красный цвет на зимних ОИ-2018.

    Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018

    5 декабря исполком МОК заявил о недопуске сборной РФ на Олимпиаду в Пхенчхане. На соревнованиях под нейтральным флагом выступят лишь «чистые» атлеты, которые смогут доказать свою невиновность.

    Зимние Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

    Автор: Дана Балан
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    #ои-2018 #олимпиада-2018 #сборная россии #символика
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