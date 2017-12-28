Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018

Москва, 28 декабря. Российскую символику позволят использовать в Доме болельщиков, который будет организован в период зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом рассказал его руководитель Олег Румянцев.

По его словам, традиционная символика проекта — это символ сердца, сложенного из ленты цветов российского флага.

«Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не относится к болельщикам», — передает ТАСС слова Румянцева.

Он также отметил, что Дом болельщиков будет расположен недалеко от Олимпийского парка.

Напомним, в минувший понедельник, 25 декабря, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским бобслеистам использовать красный цвет на зимних ОИ-2018.

5 декабря исполком МОК заявил о недопуске сборной РФ на Олимпиаду в Пхенчхане. На соревнованиях под нейтральным флагом выступят лишь «чистые» атлеты, которые смогут доказать свою невиновность.

Зимние Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.