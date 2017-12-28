«Мы дух им сломили»: Захарченко заявил о победе Донбасса над Киевом

Донецк, 28 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Донбасс одержал победу над Киевом, поскольку дух украинских военных уже сломлен.

«Мы победили, мы дух им сломили. Наши вооружённые силы находятся в очень хорошем и техническом оснащении, и материальном», — приводит слова Захарченко «Политнавигатор».

Глава ДНР также отметил, что противотанковые комплексы Javelin, о поставке которых Украине Вашингтон и Киев уже договорились, являются не «оборонительным», а наступательным оружием. Захарченко подчеркнул, что закупка Украиной летального оружия не может свидетельствовать о миролюбивых планах киевских властей.

«Если они это оружие покупают, значит собираются наступать сами. И этим оружием США подталкивают Украину к войне», — сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе США приняли решение о поставках летального оружия Украине. В связи с этим российский МИД уже выразил Вашингтону свою озабоченность. Представители ведомства также неоднократно подчеркивали, что таким решением США провоцируют Украину на военные действия в Донбассе.