Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ о заявлении Тиллерсона: Усиление влияния РФ и Китая напугало США
Политика
«Мы дух им сломили»: Захарченко заявил о победе Донбасса над Киевом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мы дух им сломили»: Захарченко заявил о победе Донбасса над Киевом

    15:12  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  28 Декабря 2017
    183

    «Мы победили»: глава ДНР рассказал о настроениях в украинской армии

    Донецк, 28 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Донбасс одержал победу над Киевом, поскольку дух украинских военных уже сломлен. 

    «Мы победили, мы дух им сломили. Наши вооружённые силы находятся в очень хорошем и техническом оснащении, и материальном», — приводит слова Захарченко «Политнавигатор».

    Глава ДНР также отметил, что противотанковые комплексы Javelin, о поставке которых Украине Вашингтон и Киев уже договорились, являются не «оборонительным», а наступательным оружием. Захарченко подчеркнул, что закупка Украиной летального оружия не может свидетельствовать о миролюбивых планах киевских властей.

    Javelin

    «Если они это оружие покупают, значит собираются наступать сами. И этим оружием США подталкивают Украину к войне», — сообщил он.

    Напомним, на прошлой неделе США приняли решение о поставках летального оружия Украине. В связи с этим российский МИД уже выразил Вашингтону свою озабоченность. Представители ведомства также неоднократно подчеркивали, что таким решением США провоцируют Украину на военные действия в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #захарченко #летальное оружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        1099
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        169
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        353
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3899