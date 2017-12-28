Выборы-2018: ЦИК РФ предостерег кандидатов от подделки подписей избирателей

Москва, 28 декабря. Центральная избирательная комиссия России предупредила кандидатов в президенты РФ об уголовной ответственности за подделку подписей избирателей. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Есть статья УК, это статья 142, часть 2, которая предполагает за подделку подписей избирателей наказание на срок до 3 лет. Мы бы хотели, чтобы к наличию этой статьи относились достаточно внимательно и правильно ее интерпретировали», — сказал Булаев.

Он также добавил, что ЦИК РФ будет обращаться в правоохранительные органы в случае обнаружения подобных нарушений в подписных листах кандидатов в президенты России.

Напомним, очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря. Накануне президент России Владимир Путин приехал в Центризбирком РФ, чтобы лично подать документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.