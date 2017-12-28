ВКС РФ мгновенно ответили боевикам на обстрел базы в Хмеймиме

Москва, 28 декабря. ВКС РФ мгновенно ответили на обстрел боевиками российской авиабазы в Хмеймиме, нанеся не менее 10 ударов по северо-западу провинции Идлиб.

По данным военных источнииков, обстрелы велись из населенных пунктов Бидама и аль-Наджия в районе города Джиср-аль-Шугур. Ракеты боевиков были перехвачены российским комплексом «Панцирь» в провинции Латакия.

Напомним, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам», входящей в группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) выпустили по территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии две ракеты, которые были перехвачены ЗРПК «Панцирь-С1».

1 Организация запрещена на территории РФ.