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ВКС РФ мгновенно ответили боевикам на обстрел базы в Хмеймиме
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    ВКС РФ мгновенно ответили боевикам на обстрел базы в Хмеймиме

    15:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  28 Декабря 2017
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    ВКС РФ мгновенно ответили боевикам на обстрел базы в Хмеймиме

    Москва, 28 декабря. ВКС РФ мгновенно ответили на обстрел боевиками российской авиабазы в Хмеймиме, нанеся не менее 10 ударов по северо-западу провинции Идлиб.

    По данным военных источнииков, обстрелы велись из населенных пунктов Бидама и аль-Наджия в районе города Джиср-аль-Шугур. Ракеты боевиков были перехвачены российским комплексом «Панцирь» в провинции Латакия.

    Напомним, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам», входящей в группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) выпустили по территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии две ракеты, которые были перехвачены ЗРПК «Панцирь-С1».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #идлиб
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