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Диетологи назвали продукты для улучшения сексуальной жизни
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    Диетологи назвали продукты для улучшения сексуальной жизни

    15:30  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  28 Декабря 2017
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    Диетологи назвали продукты для улучшения сексуальной жизни

    Лондон, 28 декабря. Британский диетолог Сара Флор рассказала о продуктах, которые повышают либидо и наполняют человека сексуальной энергией.

    По словам эксперта, депрессия и некоторые болезни заметно снижают сексуальный аппетит человека, однако его восстановить можно с помощью правильного питания.

    Всем желающим наладить свою личную жизнь Флор советует есть жирную рыбу, орехи и яйца. При этом стоит отказаться от сахара, так как его частое употребление приводит к набору лишнего веса, что плохо сказывается на сексуальности.

    Диетологи назвали продукты для улучшения сексуальной жизни

    Для улучшения кровотока диетолог советует употреблять ягоды, шпинат, семена тыквы, нут. Мясо птицы и хлебобулочные продукты позитивно скажутся на настроении, добавила Флор.

    Кроме того, обычный сельдерей обеспечит рост уровня феромонов в организме человека, а чеснок позитивно скажется на его либидо. Позитивное воздействие также окажет употребление темного шоколада, арбузов, острого перца, авокадо, устриц, передает Daily Mail.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #здоровье #секс #еда
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