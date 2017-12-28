Диетологи назвали продукты для улучшения сексуальной жизни

Лондон, 28 декабря. Британский диетолог Сара Флор рассказала о продуктах, которые повышают либидо и наполняют человека сексуальной энергией.

По словам эксперта, депрессия и некоторые болезни заметно снижают сексуальный аппетит человека, однако его восстановить можно с помощью правильного питания.

Всем желающим наладить свою личную жизнь Флор советует есть жирную рыбу, орехи и яйца. При этом стоит отказаться от сахара, так как его частое употребление приводит к набору лишнего веса, что плохо сказывается на сексуальности.

Для улучшения кровотока диетолог советует употреблять ягоды, шпинат, семена тыквы, нут. Мясо птицы и хлебобулочные продукты позитивно скажутся на настроении, добавила Флор.

Кроме того, обычный сельдерей обеспечит рост уровня феромонов в организме человека, а чеснок позитивно скажется на его либидо. Позитивное воздействие также окажет употребление темного шоколада, арбузов, острого перца, авокадо, устриц, передает Daily Mail.