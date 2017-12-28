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Общество
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«Хезболла» поддержала позицию Ирака, Ирана и Ливана по отношению к Палестине
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    «Хезболла» поддержала позицию Ирака, Ирана и Ливана по отношению к Палестине

    15:03  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  28 Декабря 2017
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    «Хезболла» поддержала позицию Ирака, Ирана и Ливана по отношению к Палестине

    Бейрут, 28 декабря. Заместитель председателя исполнительного комитета партии «Хезболла» шейх Али Дамуш рассказал о разногласиях арабских государств в вопросе статуса Иерусалима.

    Представитель движения сопротивления «Хезболла» Али Дамуш высоко оценил позицию официальных властей Ирака, Ирана и Ливана, которые поддерживают палестинский народ и резко выступают против решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    «Позиции министров иностранных дел Ливана и Ирака на саммите ЛАГ (Лига арабских государств) и позиции президентов Ирана и Ливана на встрече ОИС (Организация исламского сотрудничества) были тверды и соответствовали уровню мероприятия, в то время как остальные по большей части просто пытались умилостивить Трампа», — отметил Дамуш.

    В это же время некоторые участники ЛАГ ограничились простым осуждением  решения Трампа, которое всколыхнуло весь арабский мир. «Хезболла» намерена поддержать народ Палестины, вплоть до начала третьей интифады (восстания) против властей Израиля.

    «Хезболла» поддержала позицию Ирака, Ирана и Ливана по отношению к Палестине

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сша #ирак #хезболла #иерусалим #али дамуш
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