«Хезболла» поддержала позицию Ирака, Ирана и Ливана по отношению к Палестине

Бейрут, 28 декабря. Заместитель председателя исполнительного комитета партии «Хезболла» шейх Али Дамуш рассказал о разногласиях арабских государств в вопросе статуса Иерусалима.

Представитель движения сопротивления «Хезболла» Али Дамуш высоко оценил позицию официальных властей Ирака, Ирана и Ливана, которые поддерживают палестинский народ и резко выступают против решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Позиции министров иностранных дел Ливана и Ирака на саммите ЛАГ (Лига арабских государств) и позиции президентов Ирана и Ливана на встрече ОИС (Организация исламского сотрудничества) были тверды и соответствовали уровню мероприятия, в то время как остальные по большей части просто пытались умилостивить Трампа», — отметил Дамуш.

В это же время некоторые участники ЛАГ ограничились простым осуждением решения Трампа, которое всколыхнуло весь арабский мир. «Хезболла» намерена поддержать народ Палестины, вплоть до начала третьей интифады (восстания) против властей Израиля.