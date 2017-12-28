ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин может официально начать свою президентскую кампанию и сбор подписей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала инициативную группу избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента, которые пройдут весной 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 28 декабря.

Отдельным постановлением ЦИК позволила Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную кампанию.

Напомним, что в инициативную группу сторонников Путина вошли Надежда Чучелина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров, Оксана Дружинина.

ЦИК также зарегистрировала уполномоченного представителя Путина по финансовым вопросам. Им назначена Наталья Орлова.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступило 51 уведомление о намерении выдвинуть кандидатов на выборы-2018. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, 21 уведомление в ЦИК РФ поступило от партий, еще 30 – от самовыдвиженцев.