Курды SDF захватили одного из самых известных боевиков ИГ из Франции

Хасака, 28 декабря. Один из самых известных боевиков «Исламского государства»1 родом из Франции был захвачен курдами «Отрядов народной самообороны» в Сирии.

36-летний француз Томас Барнуин был взят в плен курдскими YPG около 10 дней назад в сирийской провинции Хасака, которая частично контролируется боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Вместе с ним в плен попали еще два француза-игиловца — Томас Колланж и Ромейн Гарнье.

Барнуин присоединился к «Халифату» в 2006 году, но был арестован сирийскими властями, когда попытался пробраться в Ирак. После передачи исламиста Франции он был осужден на пять лет. После освобождения в 2014 году Барнуин с женой и детьми вновь отправился на Ближний Восток и присоединился к «Исламскому государству» в Сирии.

По данным Парижа с начала 2014 года не менее 1700 граждан Франции примкнули к «Халифату» в Ираке и Сирии. Около 300 из них уже уничтожены, такое же количество боевиков вернулось на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.