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Медики Петербурга готовятся оперировать пострадавшего при взрыве мигранта с гайкой в животе
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    Медики Петербурга готовятся оперировать пострадавшего при взрыве мигранта с гайкой в животе

    15:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:01  28 Декабря 2017
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    Медики Петербурга готовятся оперировать пострадавшего при взрыве мигранта с гайкой в животе

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Мужчину, пострадавшего в результате взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге, в ближайшее время прооперируют, чтобы извлечь из его живота гайку.

    Напомним, взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел 28 декабря. В результате происшествия пострадали 14 человек, один из низ отказался от помощи врачей, остальных же оперативно развезли по больницам.

    Как оказалось, серьезнее других пострадал мигрант из Узбекистана Иврукул Аликулов, который в момент взрыва находился недалеко от камер хранения «Перекрестка».

    Как отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», мужчина получил проникающее ранение брюшной полости, при этом поражающий элемент, металлическая гайка, остался в его теле.

    Медики Петербурга готовятся оперировать пострадавшего при взрыве мигранта с гайкой в животе

    Сообщается, что, решая, как лучше извлечь инородное тело, петербургские врачи даже обратились за советом к главному хирургу Минобороны РФ. Операция по извлечению гайки состоится в ближайшее время.

    Отметим, Аликулов чувствует себя нормально и высказывает желание вернуться на работу.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв в Петербурге является терактом.   

    Автор: Федор Веснин
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    #взрыв #операция #петербург #перекресток #пострадавший #гайка
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