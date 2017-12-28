Медики Петербурга готовятся оперировать пострадавшего при взрыве мигранта с гайкой в животе

Санкт-Петербург, 28 декабря. Мужчину, пострадавшего в результате взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге, в ближайшее время прооперируют, чтобы извлечь из его живота гайку.

Напомним, взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел 28 декабря. В результате происшествия пострадали 14 человек, один из низ отказался от помощи врачей, остальных же оперативно развезли по больницам.

Как оказалось, серьезнее других пострадал мигрант из Узбекистана Иврукул Аликулов, который в момент взрыва находился недалеко от камер хранения «Перекрестка».

Как отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», мужчина получил проникающее ранение брюшной полости, при этом поражающий элемент, металлическая гайка, остался в его теле.

Сообщается, что, решая, как лучше извлечь инородное тело, петербургские врачи даже обратились за советом к главному хирургу Минобороны РФ. Операция по извлечению гайки состоится в ближайшее время.

Отметим, Аликулов чувствует себя нормально и высказывает желание вернуться на работу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв в Петербурге является терактом.