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Политика
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Новости Сирии
Сирия новости 28 декабря 16.30: жители Ракки направили гумпомощь на восток провинции, потери «Нусры» в Хаме
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    Сирия новости 28 декабря 16.30: жители Ракки направили гумпомощь на восток провинции, потери «Нусры» в Хаме

    16:51  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  28 Декабря 2017
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    Жители провинции Ракка

    Сирия, 28 декабря. Местные активисты в Ракке направили гумпомощь пострадавшим жителям провинции. 28 пленников боевиков вернулись в Дамаск из Восточной Гуты. «Ан-Нусры»*** понесла потери в боях с ИГ1 северо-восточнее Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ударили по «Нусре» в южной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Хан Аль Асаль северо-западнее Алеппо.

    «Исламское государство»1: заявило об уничтожении танка «Ан-Нусры» к северо-востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что союзники САА понесли потери в боях с исламистами на севере Хамы; утратила населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа на юго-востоке провинции Идлиб.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: выпустила из под стражи 28 мирных жителей в районе Восточной Гуты.

    Курды: продолжили столкновения с турецкими силами в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, состоялся второй этап обмена пленными между антиправительственной группировкой «Джейш Аль-Ислам» и сирийским правительством. 28 мирных граждан, среди которых местные жители и сотрудники администрации САР, похищенные боевиками, покинули территорию оазиса Восточная Гута, оккупированного исламистами. Эвакуация прошла при помощи благотворительной организации — Сирийского Красного Полумесяца. Военные источники AMN передают, что в ближайшее время еще одна партия гражданских лиц будет вывезена в Дамаск.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Войска САР провели обстрел позиций боевиков в деревне Хан Аль-Асаль северо-западнее Алеппо из артиллерийских установок, передает Telegram- канал (NRVR11). Напомним, в данном районе в последнее время заметно увеличилось число нападений и обстрелов со стороны радикалов группировки «Файлак Аш-Шам», дислоцирующихся на данных территориях.

    Тем временем военные самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудары по военным объектам «Джебхат Ан-Нусры»1 в южной части провинции недалеко от деревни Аль-Атшана. Об этом сообщает агентство новостей Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции. Кроме того,  оппозиционные СМИ также заявляют об ответных артиллерийских ударах Сирийской арабской армии (САА) по кварталу Ар-Рашидин.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают проводить боевые вылеты на юго-востоке провинции. По информации новостного агентства EMC News Center, авиация союзников атаковала укрепления террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях  населенных пунктов Ариха, Хан Сабиль и Джарджаназ. Кроме того, ударам подверглись опорные пункты радикалов вооруженной оппозиции вблизи деревень Тамана и Умм Джалляль. По данным информагентства Al Masdar News, после массированной воздушной атаки ВКС РФ и ВВС САР правительственной армии удалось прорвать оборону исламистов и освободить населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Кроме того, под контроль САА перешел холм Таль Матаа. О потерях со стороны «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 пока не сообщалось.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Местные активисты города Ракка организовали сбор гуманитарной помощи для жителей близлежащих населенных пунктов. Как передает военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha), населению деревни Рак Сахля Аль Банат, находящейся на востоке региона, доставили 450 коробок с теплыми вещами, одеялами и зимней обувью. Тогда как Сирийская демократическая армия**** (SDF), под контролем которой находится Ракка, до сих пор не завершила зачистку территорий столицы провинции от взрывных устройств, заложенных террористами «Исламского государства». Несколькими часами ранее сообщалось о том, что в одном из центральных кварталов прогремел очередной взрыв, в результате которого не менее двух мирных жителей погибли. Напомним, город был захвачен курдскими отрядами 17 октября этого года.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Twitter-канал (EMCnewscenter1) передает, что в ходе последних вооруженных столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками формирования  «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»,  у населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Умм Харитан на севере региона несколько бойцов из союзных САА проправительственных отрядов были убиты. Официальные интернет-порталы данные сведения не подтверждают. Напомним, на данном направлении ведется полномасштабное наступление армии САР против «Джебхат Ан-Нусры». Военные самолеты российских ВКС между тем атакуют террористов неподалеку от города Абу Дали в Идлибе.

    Тем временем северо-восточнее административного центра провинции не утихает противостояние между отрядами «Джебхат Фатх Аш-Шам» и террористами «Исламского государства», отбившими у радикалов «Нусры» несколько населенных пунктов. Как сообщает тот же источник, в ходе взаимных обстрелов был уничтожен танк террористической группировки.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    По сообщению военного источника в сети Twitter (TomtheBasedCat), вооруженные силы Ирака объявили о начале очередной военной операции по ликвидации подпольных групп «Исламского государства» в горах Хармин в провинции Салах Эд-Дин. Об итогах мероприятия на данный момент ничего не сообщалось.

    Тем временем ВВС Турции провели воздушные атаки позиций курдов из числа Рабочей Партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и востоке Турции, передает агентство новостей TRT Al Arabiya. Напомним, РПК относится официальной Анкарой к запрещенным террористическим организациям. Вооруженные стычки между турецкими силами и курдами в Ираке начались с начала этой недели, что привело к потерям с обеих сторон.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 28 декабря 16.30: жители Ракки направили гумпомощь на восток провинции, потери «Нусры» в Хаме
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