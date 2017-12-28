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Политика
Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России
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    Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

    14:36  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  28 Декабря 2017
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    Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

    Москва, 28 декабря. Внутрисетевой роуминг на территории России будет отменен в первом полугодии 2018 года. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

    «Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», — сказал Никифоров.

    Он также добавил, что к настоящему моменту крупнейшие операторы сотовой связи в России начали корректировку тарифных планов для постепенной отмены роуминга.

    Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что все мобильные операторы проведут мероприятия по отмене роуминга до конца 2017 года, однако часть этого процесса затронет первую половину 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #роуминг #никифоров #сотовая связь
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