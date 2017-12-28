Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: два офицера разведки убиты в Киркуке
Украина
Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США

    14:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  28 Декабря 2017
    594

    Киев ждет поставок оружия от других стран НАТО после решения США

    Киев, 28 декабря. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие может побудить другие страны-члены альянса оказать военную помощь его стране.

    «Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг...», — цитирует украинского политика агентство «Укринформ».

    Пристайко выразил мнение, что после решения президента США Дональда Трампа «не задержатся решения и других правительств». Украинский политик добавил, что большинство членов НАТО оглядывается на позицию США как самого мощного союзника.

    Пристайко напомнил, что недавно Вашингтон уже принял решение предоставить «определенные виды вооружения» Украине. В частности, речь идет о разрешении на экспорт ограниченного объема вооружений и деталей.

    Киев ждет поставок оружия от других стран НАТО после решения США

    Ранее ряд американских СМИ сообщил, что администрация Трампа уже одобрила решение о поставках летального оружия на Украину. По словам представителя Госдепа США Хезер Науэрт, Вашингтон принял решение о поставках вооружения Киеву для укрепления целостности и суверенитета страны.

    Напомним, что Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружения на Украину могут привести к обострению конфликта в Донбассе.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #донбасс #украина #трамп #нато #оружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        1099
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        169
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        353
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3899