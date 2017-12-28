Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США

Киев, 28 декабря. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие может побудить другие страны-члены альянса оказать военную помощь его стране.

«Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг...», — цитирует украинского политика агентство «Укринформ».

Пристайко выразил мнение, что после решения президента США Дональда Трампа «не задержатся решения и других правительств». Украинский политик добавил, что большинство членов НАТО оглядывается на позицию США как самого мощного союзника.

Пристайко напомнил, что недавно Вашингтон уже принял решение предоставить «определенные виды вооружения» Украине. В частности, речь идет о разрешении на экспорт ограниченного объема вооружений и деталей.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что администрация Трампа уже одобрила решение о поставках летального оружия на Украину. По словам представителя Госдепа США Хезер Науэрт, Вашингтон принял решение о поставках вооружения Киеву для укрепления целостности и суверенитета страны.

Напомним, что Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружения на Украину могут привести к обострению конфликта в Донбассе.