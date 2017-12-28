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Политика
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В ЦИК поступило 51 уведомление о намерении выдвинуть кандидатов на выборы-2018
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    В ЦИК поступило 51 уведомление о намерении выдвинуть кандидатов на выборы-2018

    14:39  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  28 Декабря 2017
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    В ЦИК поступило 51 уведомление о намерении выдвинуть кандидатов на выборы-2018

    Москва, 28 декабря. С начала избирательной кампании ЦИК ФР получил 51 уведомление по выдвижению кандидатов в президенты РФ, сообщила в четверг глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По ее словам, 21 уведомление в ЦИК РФ поступило от партий, еще 30 – от самовыдвиженцев.

    «Всего с 18 декабря по сегодняшнее утро в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 51 субъекта выдвижения», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил в декабре Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала в прошлый понедельник, 18 декабря. Первым зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Накануне ЦИК РФ принял к рассмотрению документы действующего президента России Владимира Путина для выдвижения кандидатом на выборах президента России. О решении баллотироваться на пост главы государства в 2018 году Путин объявил 6 декабря в Нижнем Новгороде. На выборы он идет как самовыдвиженец. По данным социологических опросов, уже сейчас почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы-2018 #цик рф
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