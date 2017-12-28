Лавров рассказал, когда США уйдут из Сирии

Москва, 28 декабря. Американские военные должны покинуть территорию САР после того, как террористы на территории страны будут полностью ликвидированы. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности», — приводит высказывание Лаврова «Интерфакс».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что заявление главы Минобороны США Джеймса Мэттиса о том, что Вашингтон не собирается уходить из Сирии, пока в стране не будет достигнут прогресс в политическом урегулировании, вызывает удивление.

«Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьется нужного ему результата», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что так, как поступает в этой ситуации американская сторона, «дела не делаются».

Лавров напомнил, что Совет безопасности ООН не санкционировал операцию США в Сирии, и законное правительство ближневосточного государства их также не приглашало.