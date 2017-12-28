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Бельгия выводит свои ВВС из Сирии и Ирака
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    Бельгия выводит свои ВВС из Сирии и Ирака

    14:42  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  28 Декабря 2017
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    Бельгия выводит свои ВВС из Сирии и Ирака

    Брюссель, 28 декабря. Бельгия заявила о выводе своих истребителей из Сирийской арабской республики и Ирака.

    Брюссель объявил о том, что Бельгия покидает международную коалицию во главе с США, которая якобы действует против террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

    Армия Бельгии завершила свою миссию, которая действовала почти 18 месяцев, истребители F-16 покинули территорию Сирии и Ирака, сообщает военное ведомство страны.

    Отмечается, что этим шагом Бельгия подтвердила, что после поражения «Халифата» международная коалиция утратила права на военное присутствие в Сирийской арабской республике.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались выводить свои войска из Сирии после поражения «Исламского государства».

    Бельгия выводит свои ВВС из Сирии и Ирака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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