Бельгия выводит свои ВВС из Сирии и Ирака

Брюссель, 28 декабря. Бельгия заявила о выводе своих истребителей из Сирийской арабской республики и Ирака.

Брюссель объявил о том, что Бельгия покидает международную коалицию во главе с США, которая якобы действует против террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Армия Бельгии завершила свою миссию, которая действовала почти 18 месяцев, истребители F-16 покинули территорию Сирии и Ирака, сообщает военное ведомство страны.

Отмечается, что этим шагом Бельгия подтвердила, что после поражения «Халифата» международная коалиция утратила права на военное присутствие в Сирийской арабской республике.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались выводить свои войска из Сирии после поражения «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.