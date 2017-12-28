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Общество
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#Соцсети
Порошенко напомнили, как пишется слово «Крым»
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    Порошенко напомнили, как пишется слово «Крым»

    14:44  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  28 Декабря 2017
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    Порошенко напомнили, как пишется слово «Крым»

    Киев, 28 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в Донбасс, Горловку и Крым вернутся украинские флаги вызвало широкую дискуссию в социальных сетях. Пользователи обсудили цирк, мечты, а также напомнили Порошенко, как пишется слово «Крым».

    27 декабря между Донбассом и Киевом состоялся первый за полтора года обмен пленными. Украинская сторона передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, из ДНР и ЛНР в Киев были отправлены 73 пленных.

    Встречая лайнеры с украинскими гражданами в аэропорту «Борисполь», Порошенко пообещал «вернуть» украинский флаг в Донбасс и «освободить» Крым. Чуть позже аналогичный пост украинский президент разместил на своей странице в Twitter.

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом 27 декабря 2017 года

    Под ним развернулась широкая дискуссия. Некоторые пользователи решили поддержать Порошенко и тоже предались мечтам.

    «А я буду плясать в пышной пачке на сцене Большого театра, а весь мир будет засыпать меня овациями», — написал @yury_per.

    «А как же! Мечтать не вредно. Вредно надеяться на возвращение флагов в Донбасс», — заметила Нина Масленникова.

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом 27 декабря 2017 года

    Некоторые пользователи восприняли заявление Порошенко более критично. Так, @UsPavlo написал, что рад возвращению украинцев на родину, однако считает неправильным «пиар», развернувшийся вокруг этого события.

    «Шапито продолжается», — заметила @dianito37.

    Некоторые Интернет-пользователи вспомнили слухи о пристрастии украинского президента к алкоголю и посоветовали Порошенко употреблять крепкие напитки умеренно, чтобы реалистичнее оценивать ситуацию.

    «Ну, за флаг!» — написал @glvor, прикрепив к посту фотографию Порошенко со стаканом в руке.

    «Шапито продолжается»: соцсети ответили на заявление Порошенко о флагах Украины в Донбассе

    Впрочем, сошлись пользователи в одном: «вернуть» Крым и Донбасс украинские власти уже не смогут.

    «Про Крым придется забыть», — констатировал @kirsamov.

    «Петро Алексийовыч, слово «Крым» пишется только через «ы», — заметил @Kostas538313.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако Украина и ряд западных государств результаты народного волеизъявления до сих пор не признают. 

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #порошенко #крым #соцсети
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