Порошенко напомнили, как пишется слово «Крым»

Киев, 28 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в Донбасс, Горловку и Крым вернутся украинские флаги вызвало широкую дискуссию в социальных сетях. Пользователи обсудили цирк, мечты, а также напомнили Порошенко, как пишется слово «Крым».

27 декабря между Донбассом и Киевом состоялся первый за полтора года обмен пленными. Украинская сторона передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, из ДНР и ЛНР в Киев были отправлены 73 пленных.

Встречая лайнеры с украинскими гражданами в аэропорту «Борисполь», Порошенко пообещал «вернуть» украинский флаг в Донбасс и «освободить» Крым. Чуть позже аналогичный пост украинский президент разместил на своей странице в Twitter.

Под ним развернулась широкая дискуссия. Некоторые пользователи решили поддержать Порошенко и тоже предались мечтам.

«А я буду плясать в пышной пачке на сцене Большого театра, а весь мир будет засыпать меня овациями», — написал @yury_per.

А я буду плясать в пышной пачке на сцене большого театра, а весь мир будет засыпать меня овациями #влажныемечты — Yury (@yury_per) December 28, 2017

«А как же! Мечтать не вредно. Вредно надеяться на возвращение флагов в Донбасс», — заметила Нина Масленникова.

Некоторые пользователи восприняли заявление Порошенко более критично. Так, @UsPavlo написал, что рад возвращению украинцев на родину, однако считает неправильным «пиар», развернувшийся вокруг этого события.

«Шапито продолжается», — заметила @dianito37.

Некоторые Интернет-пользователи вспомнили слухи о пристрастии украинского президента к алкоголю и посоветовали Порошенко употреблять крепкие напитки умеренно, чтобы реалистичнее оценивать ситуацию.

«Ну, за флаг!» — написал @glvor, прикрепив к посту фотографию Порошенко со стаканом в руке.

Впрочем, сошлись пользователи в одном: «вернуть» Крым и Донбасс украинские власти уже не смогут.

«Про Крым придется забыть», — констатировал @kirsamov.

«Петро Алексийовыч, слово «Крым» пишется только через «ы», — заметил @Kostas538313.

Петро Алексийовыч, слово Крым пишется только через "ы". — Costas (@Kostas538313) December 28, 2017

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако Украина и ряд западных государств результаты народного волеизъявления до сих пор не признают.