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Российские операторы начали корректировку тарифов перед отменой роуминга
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    Российские операторы начали корректировку тарифов перед отменой роуминга

    14:18  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  28 Декабря 2017
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    Российские операторы начали корректировку тарифов перед отменой роуминга

    Москва, 28 декабря. Все крупнейшие операторы сотовой связи в России начали снижать тарифы для постепенной отмены роуминга. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

    «Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое», — сказал Никифоров.

    Стоит отметить, что минувшим летом Федеральная антимонопольная служба предписала российским операторам снизить тарифы в национальном роуминге. Накануне глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что внутрисетевой роуминг в России будет отменен до конца 2017 года, а на следующий год останется решение технических вопросов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #роуминг #никифоров #мобильная связь #операторы
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