Российские операторы начали корректировку тарифов перед отменой роуминга

Москва, 28 декабря. Все крупнейшие операторы сотовой связи в России начали снижать тарифы для постепенной отмены роуминга. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое», — сказал Никифоров.

Стоит отметить, что минувшим летом Федеральная антимонопольная служба предписала российским операторам снизить тарифы в национальном роуминге. Накануне глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что внутрисетевой роуминг в России будет отменен до конца 2017 года, а на следующий год останется решение технических вопросов.