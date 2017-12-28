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Украина превратила обмен в обман: ДНР выдали жителей подконтрольных Киеву территорий
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    Украина превратила обмен в обман: ДНР выдали жителей подконтрольных Киеву территорий

    16:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  28 Декабря 2017
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    Украина превратила обмен в обман: ДНР выдали жителей подконтрольных Киеву территорий

    По словам уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой, при обмене военнопленными в Донбассе украинская сторона не только обманула, не выдав россиян, которые изначально были в списке на обмен, но и не сдержала обещания о завершении уголовного преследования в отношении тех, кого вернула.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» правозащитница сообщила, что изначально был согласованный список пленных на обмен, но в процессе украинская сторона заявила, что заменила некоторых людей из списка на других. Фактически Украина превратила процедуру обмена в большой обман.

    «На каком основании, мы не поняли. Но мы не могли остановить такое гуманное дело в преддверии Нового года, поэтому нам пришлось согласиться», — объяснила Дарья Морозова.

    Украина превратила обмен в обман: ДНР выдали жителей подконтрольных Киеву территорий

    Она отметила, что среди тех, кто вернулся из украинского плена, были люди со свежими травмами.

    «Кому-то из ребят сломали переносицу. Были несогласные, которые высказывали свои претензии к украинской стороне из-за документов, которые им не вернули, из-за того, что уголовные дела на них не закрыли, а только поменяли меру пресечения на домашний арест. Как только эти люди были переданы нам на линии разграничения, они уже нарушили режим. Соответственно, Киев заведет новое уголовное дело на освобожденных и возбудит все старые уголовные дела заново. Мы договаривались не так. Украина сама сказала, что может процессуально очистить этих людей. По факту это не так. Вместо паспортов людям дали справки об освобождении. Люди находятся в панике, потому что хотят быть чисты перед законом, им нужно ходить отмечаться, а выехать никуда они не могут. Этот вопрос мы обязательно поднимем на следующем раунде переговоров», — отметила омбудсмен ДНР.

    Дарья Морозова

    Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») добавил, что Украина вернула гражданских, а не ополченцев. Более того, в основном это лица, которые проживали на подконтрольных Киеву территориях.

    «За гражданских, которых нам отдали, спасибо, но это большинство людей с областей Украины, которые нам сочувствуют, не хотят видеть тот режим, который сегодня присутствует. Но оружия в руках они не держали. Они попали к нам. А те, кто в 2014-2015 годах удерживали позиции, находятся там [в плену], они не попали в списки на обмен, им пытаются нарисовать другие статьи», — отметил ополченец ДНР.

    По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, чтобы Киев соблюдал договоренности, России следует ужесточить свою позицию по отношению к происходящему в Донбассе.

    «Только жесткая позиция заставляет их договариваться. В данном случае она привела к обмену пленными. Да, обменяли не всех. Это нехорошо, на мой взгляд. И Украина использует этот обмен как свою победу, говорит, что нужно вернуть под контроль границы между ДНР, ЛНР и Россией. Говорит, давайте выполним первый пункт и последний, а то, что в середине минских соглашений, давайте об этом немного забудем», — считает парламентарий.

    Чтобы те, кто выступает на стороне ДНР и ЛНР, не подвергались уголовному преследованию со стороны киевских властей, необходимо исполнить пятый пункт минских соглашений, который предполагает введение «закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», напомнила Дарья Морозова.

    Автор: Марина Степанова
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