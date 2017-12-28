Эксперт рассказал о важности борьбы РКН с излишней публичностью в Интернете

Студенты РГУ им. Губкина и МГУ им. Ломоносова провели эксперимент, в ходе которого им удалось собрать данные о человеке по одной лишь фотографии. Это происходило во время дебатов на тему защиты персональных данных в Интернете, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Проводя такие встречи, сотрудники федеральной службы поднимают очень серьезную проблему. Излишняя публичность в Интернете может быть предельно опасна, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей специалист по кибербезопасности, генеральный директор «Group-IB» Илья Сачков.

Сообщается, что встреча была организована молодежной палатой консультативного совета РКН. Таким образом, ведомство пыталось привлечь внимание молодежи к бережному отношению к своим персональным данным. Один из туров дебатов назывался «След» и подразумевал эксперимент по деанонимизации человека на основе его фотографии, размещенной в Интернете.

Уже через 15 минут после получения задания участники, используя поисковые системы, страницы социальных сетей, блогов и форумов, нашли всю необходимую информацию: фамилию и имя необходимого человека, его дату рождения, место жительства, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

«Роскомнадзор поднимает очень правильную проблему, потому что люди не понимают всех опасностей, которые в себе таит излишняя открытость в Интернете. Они не понимают того, как хранится личная информация, что ее нельзя удалить. Публикуя персональные данные в Сети, они могут испортить себе жизнь и навлечь на себя беду. Даже квартирные кражи иногда осуществляются по наводкам из социальных сетей», — поясняет ситуацию эксперт по кибербезопасности.

Главная проблема излишней открытости, по мнению Ильи Сачкова, заключается в том, что третьи лица могут узнать о человеке большем, чем должны знать. Это открывает перед ними целый ряд возможностей, позволяющих заработать на пользователях деньги или испортить им репутацию.

«Злоумышленники могут узнать о ваших интересах, о вашей географии, финансах. У вас могут украсть деньги, на основании ваших данных могут создать в Сети клон вашей личности, испортив тем самым репутацию. Ведь черный пиар так и действует — собираются достоверные факты, смешиваются с абсолютным враньем, а потом выкидываются в Сеть. А дальше окружающие уже не разбираются, где правда, а где ложь. Раньше персональная информация была доступна только спецслужбам, а теперь люди ее целенаправленно выкладывают в общий доступ самостоятельно, это неправильно, это нехорошо», — продолжает аналитик.

Кроме того существует даже возможность оформить кредит на человека, имея на руках лишь ксерокопию его паспорта. Это возможно в том случае, если мошенник сам является сотрудником банка. Именно по этой причине в последнее время становится популярной предельная скрытность в Интернете.