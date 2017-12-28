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Уходящий 2017 год стал самым теплым в истории России
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    Уходящий 2017 год стал самым теплым в истории России

    14:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  28 Декабря 2017
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    Уходящий 2017 год стал самым теплым в истории России

    Москва, 28 декабря. Российские метеорологи признали уходящий 2017 года самым теплым годом в истории страны, он побил температурный рекорд 2016 года. Об этом заявил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

    За прошедшие 11 месяцев 2017 года синоптики зафиксировали самую высокую температуру в истории, она превышает норму на 6 градусов. Такие рекордные данные свидетельствуют о продолжающемся глобальном потеплении. 

    «Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал Роман Вильфанд.

    Московские метеорологи прогнозируют, что в новогоднюю ночь в российской столице температура будет колебаться в пределах от -1 до -4 градусов. Рождественских морозов в Москве также не будет, пишет РИАМО.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #погода #москва #синоптики #год
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