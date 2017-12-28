Уходящий 2017 год стал самым теплым в истории России

Москва, 28 декабря. Российские метеорологи признали уходящий 2017 года самым теплым годом в истории страны, он побил температурный рекорд 2016 года. Об этом заявил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

За прошедшие 11 месяцев 2017 года синоптики зафиксировали самую высокую температуру в истории, она превышает норму на 6 градусов. Такие рекордные данные свидетельствуют о продолжающемся глобальном потеплении.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал Роман Вильфанд.

Московские метеорологи прогнозируют, что в новогоднюю ночь в российской столице температура будет колебаться в пределах от -1 до -4 градусов. Рождественских морозов в Москве также не будет, пишет РИАМО.