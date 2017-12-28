На Украине прогнозируют потерю влияния США из-за проблем с Саакашвили

Киев, 28 декабря. Американцам придется смириться с уменьшением своего влияния на Украине, если Вашингтон в ближайшее время не найдет замену не справляющемуся со своей миссией лидера протестного движения Михаилу Саакашвили.

Таким мнением поделился украинский блогер Юрий Подоляка.

«Вашингтону надо искать новую кандидатуру на роль протестного лидера. Американцам придется решать эту проблему в ближайшие месяцы, то есть до старта президентских выборов», — рассказал Подоляка в своем видеоблоге.

Блогер отметил, что, по его мнению, экс-президент Грузии не оправдал возложенных на него надежд и не выполнил «ни одной задачи, которую перед ним ставили американцы».

Подоляк подчеркнул, что, по-видимому, президента Украины Петра Порошенко устраивает такой «безобидный оппозиционер», как Саакашвили, а вот Вашингтон по этой же причине ищет ему замену. При этом, по мнению Подоляки, если США в ближайшее время не придумают, кем заменить Саакашвили, то стоит прогнозировать потерю их влияния на Украине.

Развивая тему возможного бегства экс-главы Одесской области Украины, блогер напомнил о готовности Нидерландов предоставить Саакашвили гражданство.