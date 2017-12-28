Центризбирком намерен зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина

Москва, 28 декабря. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации планирует зарегистрировать инициативную группу избирателей, созданную для поддержки выдвижения Владимира Путина на выборах-2018.

«Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве пяти человек, — указано в проекте постановления. — Выдать уполномоченным представителям регистрационные свидетельства установленного образца».

О решении создать инициативную группу в поддержку Путина стало известно 19 декабря. В состав этой группы вошли ректор МГУ Виктор Садовичий, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие. Всего инициативная группа избирателей насчитывает более 600 человек.

Очередные выборы президента страны состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря.