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Политика
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Центризбирком намерен зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина
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    Центризбирком намерен зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина

    14:10  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:29  28 Декабря 2017
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    Центризбирком намерен зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина

    Москва, 28 декабря. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации планирует зарегистрировать инициативную группу избирателей, созданную для поддержки выдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 

    «Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве пяти человек, — указано в проекте постановления. — Выдать уполномоченным представителям регистрационные свидетельства установленного образца».

    О решении создать инициативную группу в поддержку Путина стало известно 19 декабря. В состав этой группы вошли ректор МГУ Виктор Садовичий, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие. Всего инициативная группа избирателей насчитывает более 600 человек.

    Очередные выборы президента страны состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018 #центризбирком #инициативная группа
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