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Политика
Выборы-2018: ЦИК РФ предостерег кандидатов от подделки подписей избирателей
Политика
Кремль отреагировал на призывы Навального провести акции перед выборами-2018
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    Кремль отреагировал на призывы Навального провести акции перед выборами-2018

    14:08  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  28 Декабря 2017
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    Кремль отреагировал на призывы Навального провести акции перед выборами-2018

    Москва, 28 декабря. Кремль знает о планах блогера Алексея Навального провести  акции протеста перед выборами, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что соответствующие ведомства обязательно проверят эту деятельность на предмет соблюдения российского законодательства.

    «У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», — заявил официальный представитель Кремля.

    Напомним, что ранее Центризбирком отказался регистрировать Навального в качестве кандидата на пост президента из-за неснятой судимости. Аналогичное решение на том же самом основании ЦИК принял по бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье.

    Навальный получил обвинительный приговор по делу «Кировлеса», блогер обвиняется в краже имущества кировской компании. Полонского осудили за хищение средств у участников долевого строительства, а Лурье — за вымогательство.

    Напомним, что президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. О желании участвовать в выборах заявили президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #песков #навальный #выборы-2018
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