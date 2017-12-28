Ракетная атака на «Хмеймим»: залп отражен, но террористы по-прежнему опасны

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», прикрывающий российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, сбил две ракеты боевиков, запущенных из соседней провинции Идлиб.

Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в Латакии, промахнувшись по расположению военного аэродрома.

Авиабаза поневоле

Аэродром в распоряжении ВКС РФ — это бывший аэропорт имени Басиля Аль-Асада (покойного брата Башара Асада), который до начала гражданского конфликта в Сирии был главными воздушными воротами Латакии — крупного сирийского города и порта на средиземноморском побережье.

В конце августа 2015 года международный аэропорт Латакии, к тому времени уже бездействовавший, был передан Российским Вооруженным силам и превращен в авиационную базу ВКС России «Хмеймим». В настоящее время авиабаза является основным центром базирования группировки ВС РФ в этой ближневосточной стране, включая штаб, основную авиационную группу и координационный центр по примирению враждующих сторон.

Такой «нервный узел» российского присутствия на территории Сирии, безусловно, нуждался и нуждается в надежном сухопутном и воздушном прикрытии, что было наглядно продемонстрировано во время вчерашней атаки.

Согласно сообщениям Минобороны России, возможность такого нападения рассматривалась не только в начале военной операции России в Сирии, но и все последние дни — то есть уже после того как сирийские войска при поддержке российских ВКС одержали целый ряд убедительных побед.

Все дело в том, что одним из неподконтрольных анклавов, власть в которых до сих пор принадлежит непримиримым боевикам, является провинция Идлиб. Ее границы пролегают всего в 40 километрах от авиабазы и на таком же расстоянии от города Латакия.

Ракетная атака на «Хмеймим»: есть вопросы

По сообщениям Министерства обороны, атака «Хмеймима» была проведена из района небольшого городка Бдама, расположенного на севере провинции Идлиб.

В прошлый раз Бдама попадала в новостные сводки также в связи с военными событиями: в районе этого городка расположен небольшой выступ сирийско-турецкой границы, где был сбит турками российский бомбардировщик Су-24М. Тот инцидент поставил под удар весь комплекс российско-турецких взаимоотношений, однако широкомасштабного конфликта между Москвой и Анкарой, к счастью, удалось избежать.

Нынешняя ракетная атака, судя по всему, не имеет отношения к Турции, однако при ее анализе все-таки возникает ряд интересных моментов.

Прямое расстояние от окрестностей Бдамы, контролируемой боевиками, до Хмеймима составляет около 50 километров. Промахнувшаяся ракета, упавшая возле Джаблы, и вовсе пролетела порядка 55 километров. Это находится за пределами боевой дальности обычных систем 122-мм РСЗО «Град» (БМ-21), которые в большом количестве были захвачены боевиками на складах сирийской армии в начале вооруженного конфликта, — обычные «Грады» имеют максимальную дальность 35 километров.

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Дальность же залпа 50 километров скорее характерна для более мощных РСЗО «Смерч» калибра 300-мм, которые также в небольших количествах поставлялись в Сирию, либо для новой модификации БМ-21 — системы залпового огня «Торнадо», которая может на пределе «достать» «Хмеймим» из района Бдамы. Однако обе эти системы залпового огня не были до сих пор замечены в арсенале боевиков и не попадали к ним в виде трофеев.

Поэтому, безусловно, представляет интерес любые последующие сообщения российского Министерства обороны, которые, возможно, прольют свет на то, какого рода РСЗО и с какого расстояния использовались для нападения на российскую авиабазу.

Надежный щит

Тем не менее, исходя из результатов атаки боевиков на «Хмеймим», можно сказать, что невидимый воздушный щит авиабазы доказал свою надежность.

При этом, надо сказать, вопрос о сирийской системе ПВО возникает при каждой атаке военных или гражданских объектов в Сирии. Так происходило во время американского нападения на авиабазу «Шайрат», ровно такие же обвинения вида «дырявое небо над Сирией» звучали во время неоднократных ударов авиации и ракет Израиля по объектам в провинциях Дамаск и Дераа.

Практически все подобные комментарии апеллировали к проектному максимальному радиусу российских систем ПВО С-400, которые, наряду со сработавшим вчера ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечивали прикрытие авиабазы «Хмеймим». Мол, смотрите-ка, до Дамаска от «Хмеймима» всего 220 километров, так почему же не стреляла С-400, которая бьет на 400 километров?

При этом, понятное дело, писавшие такого рода комментарии забывали о том, 400 километров — это максимальный радиус действия ракеты комплекса С-400, да и реальный мир — это не компьютерная игра, где все происходит мгновенно. На преодоление 220 километров ракете требуется затратить около двух минут — этого вполне хватает быстродвижущейся цели для уверенного поражения заданного объекта, который надо-де защитить с помощью С-400.

Таким образом, задача тотальной защиты сирийского воздушного пространства решается только путем планомерного восстановления единой системы ПВО. Тот небольшой «зонтик», который был создан для защиты «Хмеймима», попросту недостаточен для прикрытия всей Сирии. Да он и не планировался под такую задачу.

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Кроме того, стоит учитывать, что «бить» от «Хмеймима» в сторону Дамаска пришлось бы через воздушное пространство соседнего Ливана, по сути, нарушая его суверенитет. Этот вопрос выводит нас во второе измерение использования российского ПВО в Сирии — политическое.

До сих пор Россия успешно избегала конфронтации с системными игроками, действующими в рамках сирийского конфликта — Турцией, США, Израилем и арабскими странами. Позиция Москвы отчасти была компромиссной, но, стоит отметить, именно она удержала конфликт от неуправляемой эскалации и перехода в вариант неограниченной войны.

Это обстоятельство, кстати, отразилось на ответных действиях Израиля и США, которые категорически исключили любые удары по Российским Вооруженным силам в Сирии. Кроме того, стало достоянием гласности тот факт, что президент Дональд Трамп даже предупредил российскую сторону об ударе по сирийской базе «Шайрат» с целью избежать случайных жертв среди российского контингента, которые могла вызвать такого рода атака.

Так или иначе, вне зависимости от того, как быстро будет выстроена единая система ПВО новой Сирии и Дамаск восстановит свой суверенитет над всеми районами страны, — с задачей защиты российских военных баз и российских интересов в Сирии существующий щит «Хмеймима» справляется «на отлично».