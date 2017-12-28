Сооснователь сети Media Markt умер в Германии

Москва, 28 декабря. Сооснователь сети магазинов Media Markt Эрих Келлерхальс скончался в Германии на 78-м году жизни, сообщает немецкая газета Donaukurier со ссылкой на родственников Келлерхальса.

По предварительным данным, один из самых богатых бизнесменов Германии умер 25 декабря из-за проблем с сердцем.

Media-Markt-Grnder ist tot: Erich Kellerhals stirbt mit 78 Jahren pic.twitter.com/ixCwJCiLRv — HB Brl (@BirgulHB) December 28, 2017

В статье отмечается, что в последние годы жизни Келлерхальс вел ожесточенные дискуссии с руководством концерна Metro AG, которому принадлежит большая доля Media-Saturn. Отметим, что в этом году немецкий ретейл-гигант разделился на две отдельные организации: сеть по продаже продовольственных продуктов Metro и ретейлер электроники Cecomony, в которой вошли сети Media Markt и Saturn.

По информации Forbes, состояние Эрика Келлерхальса оценивается в 2 миллиарда долларов.