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Общество
Сооснователь сети Media Markt умер в Германии
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    Сооснователь сети Media Markt умер в Германии

    13:47  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  28 Декабря 2017
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    Сооснователь сети Media Markt умер в Германии

    Москва, 28 декабря. Сооснователь сети магазинов Media Markt Эрих Келлерхальс скончался в Германии на 78-м году жизни, сообщает немецкая газета Donaukurier со ссылкой на родственников Келлерхальса.

    По предварительным данным, один из самых богатых бизнесменов Германии умер 25 декабря из-за проблем с сердцем.

    В статье отмечается, что в последние годы жизни Келлерхальс вел ожесточенные дискуссии с руководством концерна Metro AG, которому принадлежит большая доля Media-Saturn. Отметим, что в этом году немецкий ретейл-гигант разделился на две отдельные организации: сеть по продаже продовольственных продуктов Metro и ретейлер электроники Cecomony, в которой вошли сети Media Markt и Saturn.

    По информации Forbes, состояние Эрика Келлерхальса оценивается в 2 миллиарда долларов.

    Автор: Дима Оленин
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    #германия #media markt
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