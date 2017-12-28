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Сирия без ИГИЛ: Путин назвал вклад России решающим в разгром террористов в САР
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    Сирия без ИГИЛ: Путин назвал вклад России решающим в разгром террористов в САР

    16:53  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  28 Декабря 2017
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    Владимир Путин на базе «Хмеймим»

    Владимир Путин в ходе своей речи на церемонии награждения военнослужащих РФ, принимавших участие в антитеррористической кампании в Сирии, подчеркнул, что именно российская сторона сыграла решающую роль в борьбе с «Исламским государством»1 (деятельность запрещена в РФ). Эта крупнейшая в мире террористическая сила «сеяла смерть и разрушения» в арабской республике и соседних странах, однако с приходом российских сил на Ближний Восток ситуация кардинально изменилась и исламисты были полностью разбиты.

    Президент также отметил, что своими действиями ВКС РФ и другие части ВС России защитили от терроризма не только САР, но и другие государства, поскольку Сирия могла стать плацдармом для дальнейшего расширения и захвата новых стран в пределах всей планеты. Если бы боевикам удалось победить на территории этой арабской республики, то под угрозой оказался бы весь мир. В САР они пополнили бы ряды новыми сторонниками, обзавелись новым современным оружием и крупными денежными средствами от незаконной контрабанды нефти и других ресурсов, а затем продолжили бы свою захватническую операцию в других государствах, отметил российский лидер.

    ВКС РФ

    Напомним, представители Генерального штаба вооруженных сил РФ заявили о ликвидации «Исламского государства» в Сирии 6-го декабря. 11-го Владимир Путин лично посетил арабскую республику, прибыв на авиабазу ВКС России «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Там он встретился с президентом САР Башаром Асадом, поблагодарил российских военнослужащих за ключевой вклад в разгром ИГИЛ1 и заявил о выводе части контингента ВС РФ из региона.

    С тех пор кто только не пытался присвоить победу над ИГ1 себе. Конечно, об этом, например, заявили американцы. Причем сначала они отрицали тот факт, что крупнейшая террористическая организация потерпела поражение в Сирии, затем Дональд Трамп объявил, что именно армия США уничтожила эту группировку в САР и в Ираке, а после Пентагон отметил, якобы борьба еще продолжается, хотя «Соединенные Штаты уже очень близки к окончательной победе». В стороне не захотел остаться и Лондон: по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ключевой вклад в уничтожение ИГИЛ будто бы внесли британские летчики.

    Дональд Трамп

    Таким образом, недавнее заявление Путина очень необходимо и своевременно, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. По его мнению, миру как раз пора напомнить о том, кто является истинным победителем терроризма в САР. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Эти слова нашего президента — еще и некий сигнал, прежде всего, для СМИ, для других информационных структур и для общества о том, что победа над ИГ в Сирии наша. Это нужно для того, чтобы ее никто не украл. Ведь мы знаем, как выступил Трамп: он даже не вспомнил о России и присвоил все заслуги себе. Тем самым он сигнализировал всем средствам массовой информации, всем государственным структурам и Пентагону о том, что эту победу необходимо приписать Соединенным Штатам. Исходя из этого, в рамках информационного противостояния Путин дал отпор — свои достижения мы отдавать не собираемся», — подчеркнул наш собеседник.

    ИГИЛ

    США и их союзники по международной коалиции на протяжении всего сирийского конфликта постоянно прибегали к всевозможным провокациям и инсинуациям, пытаясь исказить реальное положение дел в арабской республике и представить себя «борцами с международным терроризмом». Несомненно, это совершенно не соответствует истине, и Владимир Путин своим заявлением не только еще раз поблагодарил наших военнослужащих, но и расставил точки над «i» в рамках противостояния информационной политике Соединенных Штатов, отметил Андрей Кошкин.

    «Необходимо было вновь к этому вернуться, еще раз рассмотреть события, чтобы донести до мировой общественности тот посыл, что именно ВКС РФ, российские военные советники и ССО, а также обслуживающий состав сделали все для того, чтобы переломить хребет самой крупной и богатой террористической организации и очистить от боевиков территорию Сирии. Эта победа была достигнута именно их усилиями», — подытожил эксперт.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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