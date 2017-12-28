Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Мы дух им сломили»: Захарченко заявил о победе Донбасса над Киевом
Весь мир
Террористки ИГИЛ из Германии задержаны в Ираке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Террористки ИГИЛ из Германии задержаны в Ираке

    14:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  28 Декабря 2017
    92

    Террористки ИГИЛ из Германии задержаны в Ираке

    Багдад, 28 декабря. Иракские силы безопасности задержали восемь гражданок ФРГ за связи с «Исламским государством»1.

    Военные источники в Ираке сообщили, что спецслужбы страны задержали семь гражданок Германии по подозрению в подготовке террористического акта и связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Женщины содержаться в тюрьмах провинции Багдад.

    По сходному обвинению арестована еще одна гражданка ФРГ на севере Ирака. Она находится в заключении в Эрбиле. У большинства задержанных есть дети, к предыдущим обвинениям присовокупляется незаконный въезд в Ирак. В данный момент спецслужбы ведут расследование, отмечает источник.

    Ранее сообщалось, что более тысячи боевиков «Исламского государства» могут находиться в пустынных районах на западе Ирака в приграничных территориях с Сирией.

    Террористки ИГИЛ из Германии задержаны в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #ирак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        60
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        278
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3457
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        528