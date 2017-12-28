Террористки ИГИЛ из Германии задержаны в Ираке

Багдад, 28 декабря. Иракские силы безопасности задержали восемь гражданок ФРГ за связи с «Исламским государством»1.

Военные источники в Ираке сообщили, что спецслужбы страны задержали семь гражданок Германии по подозрению в подготовке террористического акта и связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Женщины содержаться в тюрьмах провинции Багдад.

По сходному обвинению арестована еще одна гражданка ФРГ на севере Ирака. Она находится в заключении в Эрбиле. У большинства задержанных есть дети, к предыдущим обвинениям присовокупляется незаконный въезд в Ирак. В данный момент спецслужбы ведут расследование, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что более тысячи боевиков «Исламского государства» могут находиться в пустынных районах на западе Ирака в приграничных территориях с Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.