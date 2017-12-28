Жители Ново-Фоминска смогут выбрать территории, на которых будет проходить масштабное озеленение

Российская компания «РТ-Инвест» организует масштабную кампанию по благоустройству «Зеленый Наро-Фоминск» в рамках реализации комплексного проекта «Энергия из отходов». Каждый житель Подмосковья получит возможность высадить зеленые насаждения в том месте, где посчитает нужным. Заявку можно оставить на сайте. Инвентарь и саженцы «РТ-Инвест» закупит за свой счет. Акция стартует сегодня и продлится до середины весны. Кроме того, с приходом теплой погоды пройдут субботники, и у жителей Наро-Фоминска будет возможность прибрать социально значимые территории.

«Эта акция реализует принцип городского партнерства, позволяющий объединить предпринимательское сообщество и граждан для решения общей для всех цели: повышения качественного уровня благоустройства», — заявил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Экспертное сообщество также говорит о пользе подобных совместных акций, они позволяют консолидировать усилия общества и бизнеса вокруг общих проблем. Вместе с тем, эксперты уверены, что властям на местах стоит больше внимания уделять правилам благоустройства и комплексному подходу к облагораживанию территорий.

«Правила внешнего благоустройства не должны быть едиными для всей страны, в каждом муниципалитете должен быть реализован индивидуальный и единообразный подход, как, например, в США. Допустим, рядом с многоквартирными домами должен быть высажен газон и деревья. Должны быть единые требования, и формироваться эти требования должны либо общим собранием собственников, либо инициативной группой микрорайона. И они уже сами должны решать, за счет каких средств будут благоустроены территории: либо за счет средств самих граждан, либо с привлечением инвестора. В любом случае, такие начинания, когда бизнес включается в работу, можно только приветствовать. Так или иначе, сегодня стране необходимы законодательные изменения правил благоустройства», — говорит руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев.

«Под конец 2017 года, который проходит под знаком экологии, нам хотелось сделать доброе и полезное дело. Сейчас существует множество инициатив, направленных на озеленение территорий, часто речь идет о парках, садах и других зеленых массивах», — объясняет глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Компания «РТ-Инвест» — это «дочка» госкорпорации «Ростех». За счет ее мощностей в ближайшие годы в Подмосковье будут построены четыре завода мощностью 280 МВт по термической переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в энергию.

Эксперты говорят, что подобные проекты, учитывая множество проблем, которые таят в себе мусорные полигоны, просто необходимы.