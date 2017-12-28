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Жители Ново-Фоминска смогут выбрать территории, на которых будет проходить масштабное озеленение
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    Жители Ново-Фоминска смогут выбрать территории, на которых будет проходить масштабное озеленение

    13:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  28 Декабря 2017
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    Жители Наро-Фоминска смогут благоустроить территорию муниципалитета при поддержке «РТ-Инвест»

    Российская компания «РТ-Инвест» организует масштабную кампанию по благоустройству «Зеленый Наро-Фоминск» в рамках реализации комплексного проекта «Энергия из отходов». Каждый житель Подмосковья получит возможность высадить зеленые насаждения в том месте, где посчитает нужным. Заявку можно оставить на сайте. Инвентарь и саженцы «РТ-Инвест» закупит за свой счет. Акция стартует сегодня и продлится до середины весны. Кроме того, с приходом теплой погоды пройдут субботники, и у жителей Наро-Фоминска будет возможность прибрать социально значимые территории.

    «Эта акция реализует принцип городского партнерства, позволяющий объединить предпринимательское сообщество и граждан для решения общей для всех цели: повышения качественного уровня благоустройства», — заявил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

    Жители Наро-Фоминска смогут благоустроить территорию муниципалитета при поддержке «РТ-Инвест»

    Экспертное сообщество также говорит о пользе подобных совместных акций, они позволяют консолидировать усилия общества и бизнеса вокруг общих проблем. Вместе с тем, эксперты уверены, что властям на местах стоит больше внимания уделять правилам благоустройства и комплексному подходу к облагораживанию территорий.

    «Правила внешнего благоустройства не должны быть едиными для всей страны, в каждом муниципалитете должен быть реализован индивидуальный и единообразный подход, как, например, в США. Допустим, рядом с многоквартирными домами должен быть высажен газон и деревья. Должны быть единые требования, и формироваться эти требования должны либо общим собранием собственников, либо инициативной группой микрорайона. И они уже сами должны решать, за счет каких средств будут благоустроены территории: либо за счет средств самих граждан, либо с привлечением инвестора. В любом случае, такие начинания, когда бизнес включается в работу, можно только приветствовать. Так или иначе, сегодня стране необходимы законодательные изменения правил благоустройства», — говорит руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев.

    «Под конец 2017 года, который проходит под знаком экологии, нам хотелось сделать доброе и полезное дело. Сейчас существует множество инициатив, направленных на озеленение территорий, часто речь идет о парках, садах и других зеленых массивах», — объясняет глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

    Жители Наро-Фоминска смогут благоустроить территорию муниципалитета при поддержке «РТ-Инвест»

    Компания «РТ-Инвест» — это «дочка» госкорпорации «Ростех». За счет ее мощностей в ближайшие годы в Подмосковье будут построены четыре завода мощностью 280 МВт по термической переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в энергию.

    Эксперты говорят, что подобные проекты, учитывая множество проблем, которые таят в себе мусорные полигоны, просто необходимы.

    «Необходимо внедрять современные европейские стандарты в отрасль переработки отходов. При доле 0,5% традиционной энергетики от ВВП, это очень важно. Мы могли бы восполнить дефицит электрической энергии, который наблюдается практически по всей стране, более того, эту энергию можно было бы продавать в Европу. Важно использовать альтернативные источники энергии, в том числе и мусоросжигающие заводы. Для того, чтобы сделать такие предприятия рентабельными, государству стоит субсидировать проценты по кредитам, взятых на строительство, выделять льготы на строительство, а также предусмотреть субсидии при формировании тарифа», — заключил Андрей Воробьев. 

    Автор: Михаил Блинов
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    #общество #отходы #переработка мусора #тко
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