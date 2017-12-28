Власти Петербурга подготовили письмо о выплатах пострадавшим при взрыве

Санкт-Петербург, 28 декабря. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подготовил письмо о выплатах пострадавшим при взрыве, произошедшем накануне вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

Об этом в четверг сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга по поручению Губернатора СПб подготовил письмо о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине «Перекресток», — написала Митянина.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга по поручению Губернатора СПб подготовил письмо о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине "Перекресток". — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

Напомним, ранее в четверг губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной компенсации раненым при взрыве в «Перекрестке». Как сообщал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, каждый из пострадавших получит 300 тысяч рублей.

В среду вечером в супермаркете «Перекресток» на Кондартьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. 13 человек пострадали, шесть из них сейчас остаются в больницах. По информации СК РФ, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В настоящее время СК РФ рассматривает несколько версий причины взрыва. Одна из них – теракт.