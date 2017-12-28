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Политика
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Власти Петербурга подготовили письмо о выплатах пострадавшим при взрыве
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    Власти Петербурга подготовили письмо о выплатах пострадавшим при взрыве

    13:41  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  28 Декабря 2017
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    Власти Петербурга подготовили письмо о выплатах пострадавшим при взрыве

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подготовил письмо о выплатах пострадавшим при взрыве, произошедшем накануне вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

    Об этом в четверг сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

    «Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга по поручению Губернатора СПб подготовил письмо о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине «Перекресток», — написала Митянина.

    Власти Петербурга подготовили письмо о выплатах пострадавшим при взрыве

    Напомним, ранее в четверг губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной компенсации раненым при взрыве в «Перекрестке». Как сообщал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, каждый из пострадавших получит 300 тысяч рублей.

    В среду вечером в супермаркете «Перекресток» на Кондартьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. 13 человек пострадали, шесть из них сейчас остаются в больницах. По информации СК РФ, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В настоящее время СК РФ рассматривает несколько версий причины взрыва. Одна из них – теракт.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #компенсация
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