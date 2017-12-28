Действовать решительно: в Совфеде отреагировали на заявление Путина о теракте в Петербурге

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ в борьбе с терроризмом действовать решительно и при необходимости ликвидировать террористов на месте. Это заявление президент сделал в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии, комментируя произошедший в среду взрыв в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. «Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта, — отметил Владимир Путин. — Кстати, дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте». Заявление президента Федеральному агентству новостей прокомментировал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«То, что сказал президент, абсолютно правильно, — отметил сенатор. — Когда при задержании подозреваемых в терроризме правоохранители дают команду «Всем лечь, руки за голову!», если кто-то эту команду отказывается выполнять, сотрудники спецслужб имеют полное право применять оружие на поражение. Потому что последствия «лояльности» к террористам могут быть трагическими — мы с вами знаем, сколько жертв бывает при терактах. Но, подчеркну, и президент это отметил, что во всех случаях нужно действовать в полном соответствии с законом».

По словам сенатора Клинцевича, следствие разберется в произошедшем в Петербурге, и, возможно, инцидент будет квалифицирован как теракт.

«К взрыву может быть причастна спящая ячейка террористической организации, возможно, маскирующая свою деятельность под разборки бизнес-структур, которые хотят навредить своим конкурентам, — высказал предположение собеседник ФАН. — Все это требует тщательного разбирательства. Но с точки зрения того, какую реальную угрозу несут такие инциденты обществу, это очень страшно. Слава богу, что никто не погиб, хотя есть тяжелораненые».

Предварительный анализ уже сделан, отметил Клинцевич, подчеркнув, что, на его взгляд, охранник магазина, где произошел взрыв, действовал крайне непрофессионально.

«Он сразу должен был заметить подозрительного человека, который, накинув капюшон на голову, зашел в магазин с рюкзаком, а через минуту вышел без рюкзака. Охранник должен был проявить бдительность, сразу забить тревогу и постараться изолировать от людей подозрительный предмет», — отметил собеседник ФАН.

По словам сенатора, это всем наука, потому что угроза терроризма в мире достаточно высока.

«При всем профессионализме работы наших правоохранительных органов мы все должны оказывать спецслужбам поддержку и содействие, — отметил Клинцевич. — Это обязанность всего нашего гражданского общества — быть бдительными, вовремя информировать правоохранителей о том, что нам показалось подозрительным. Ни минуты не сомневаюсь, что виновник инцидента в Петербурге будет установлен, и тогда станет ясно, имеет ли он отношение к какой-либо террористической организации, или это «шалости» недобросовестных конкурентов. Но что бы там ни было, пострадавшим от этого не легче, и я уверен, что виновный понесет суровое наказание».

Как ранее сообщал ФАН, 27 декабря, в среду, около 18.30 в одном из супермаркетов в Калининском районе Петербурга произошел взрыв — сработало взрывное устройство в камере хранения магазина. Пострадали около десяти человек, несколько раненых еще находятся в больницах, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет квалифицировал инцидент как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом.