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Общество
В Samsung Galaxy Note 8 нашли новую проблему с аккумулятором‍
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    В Samsung Galaxy Note 8 нашли новую проблему с аккумулятором‍

    13:51  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  28 Декабря 2017
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    В Samsung Galaxy Note 8 нашли новую проблему с аккумулятором

    Москва, 28 декабря. Пользователи новейшего смартфона компании Samsung, Galaxy Note 8, выявили проблему с зарядной батареей устройства. 

    Выяснилось, что при полной разрядке аккумулятора устройства его новая зарядка становится невозможной. О соответствующей неисправности пользователи Galaxy Note 8 рассказывают в Интернете. Они сообщают, что, если батарею нового смартфона Samsung разрядить под ноль, то устройство больше не будет реагировать на подключение зарядки и не сможет включиться.

    В Samsung уже в курсе ситуации, однако пока не предоставили официальных комментариев.

    Насколько массовой является неисправность с аккумулятором Galaxy Note 8, также пока не известно. 

    В Samsung Galaxy Note 8 нашли новую проблему с аккумулятором

    Напомним, предыдущая модель смартфона от Samsung также имела серьезную неисправность. Устройство могло внезапно воспламениться или даже взорваться.

    Ситуация с Galaxy Note 7 обернулась для Samsung серьезными имиджевыми и финансовыми потерями: компания отозвала устройства, принесла извинения и заявила, что больше таких проблем с аккумулятором в смартфонах Galaxy не будет.

    Автор: Федор Веснин
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    #samsung #galaxy note 8 #зарядка #проблема #аккумулятор
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