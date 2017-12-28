В Samsung Galaxy Note 8 нашли новую проблему с аккумулятором‍

Москва, 28 декабря. Пользователи новейшего смартфона компании Samsung, Galaxy Note 8, выявили проблему с зарядной батареей устройства.

Выяснилось, что при полной разрядке аккумулятора устройства его новая зарядка становится невозможной. О соответствующей неисправности пользователи Galaxy Note 8 рассказывают в Интернете. Они сообщают, что, если батарею нового смартфона Samsung разрядить под ноль, то устройство больше не будет реагировать на подключение зарядки и не сможет включиться.

В Samsung уже в курсе ситуации, однако пока не предоставили официальных комментариев.

Насколько массовой является неисправность с аккумулятором Galaxy Note 8, также пока не известно.

Напомним, предыдущая модель смартфона от Samsung также имела серьезную неисправность. Устройство могло внезапно воспламениться или даже взорваться.

Ситуация с Galaxy Note 7 обернулась для Samsung серьезными имиджевыми и финансовыми потерями: компания отозвала устройства, принесла извинения и заявила, что больше таких проблем с аккумулятором в смартфонах Galaxy не будет.