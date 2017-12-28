Власти Москвы исключили из программы реновации еще четыре дома

Москва, 28 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым число домов, участвующих в программе реновации, сократилось до 5171. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Согласно постановлению программа реновации жилья в Москве сократилась на четыре дома. Решение о выходе из программы реновации приняли жильцы пятиэтажек в Перово, Кунцево, а также Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках.

В департаменте также отметили, что жители дома, который принимает участие в программе реновации, могут в любое время выйти из нее. Решение о выходе из программы принимается собственниками жилья на общем собрании, для этого за выход из программы должны проголосовать более трети жильцов дома.

