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Политика
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Общество
Власти Москвы исключили из программы реновации еще четыре дома
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    Власти Москвы исключили из программы реновации еще четыре дома

    13:49  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  28 Декабря 2017
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    Власти Москвы исключили из программы реновации еще четыре дома

    Москва, 28 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым число домов, участвующих в программе реновации, сократилось до 5171. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Согласно постановлению программа реновации жилья в Москве сократилась на четыре дома. Решение о выходе из программы реновации приняли жильцы пятиэтажек в Перово, Кунцево, а также Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках.

    В департаменте также отметили, что жители дома, который принимает участие в программе реновации, могут в любое время выйти из нее. Решение о выходе из программы принимается собственниками жилья на общем собрании, для этого за выход из программы должны проголосовать более трети жильцов дома.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #собянин #жилье #программа реновации #дома
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