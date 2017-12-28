Стало известно, как экс-директору «Меньшевика» удалось спрятаться от полиции

Москва, 28 декабря. Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который накануне устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик», убил одного охранника и скрылся, после произошедшего прятался от полиции на территории бывшей типографии газеты «Правда».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, после стрельбы Аверьянов позвонил своему знакомому, арендующему помещение бывшего склада «Правды», и попросил спрятать его на время. Именно данный факт объясняет то, как он оказался в этом месте.

Накануне утром Аверьянов с встретил из карабина «Сейга» в судебных приставов, которые приехали на фабрику, чтобы взыскать долги. В результате стрельбы несколько человек были ранены, охранник завода погиб.