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Стало известно, как экс-директору «Меньшевика» удалось спрятаться от полиции
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    Стало известно, как экс-директору «Меньшевика» удалось спрятаться от полиции

    13:30  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:30  28 Декабря 2017
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    Стало известно, как экс-директору «Меньшевика» удалось спрятаться от полиции

    Москва, 28 декабря. Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который накануне устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик», убил одного охранника и скрылся, после произошедшего прятался от полиции на территории бывшей типографии газеты «Правда».

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, после стрельбы Аверьянов позвонил своему знакомому, арендующему помещение бывшего склада «Правды», и попросил спрятать его на время. Именно данный факт объясняет то, как он оказался в этом месте. 

    Накануне утром Аверьянов с встретил из карабина «Сейга» в судебных приставов, которые приехали на фабрику, чтобы взыскать долги. В результате стрельбы несколько человек были ранены, охранник завода погиб.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #стрельба #аверьянов #меньшевик
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