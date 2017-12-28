Курды SDF заявили о новой победе над ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сунейда, 28 декабря. Курды альянса «Сирийские демократические силы» сообщили о ликвидации 30 боевиков «Исламского государства»1 на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Медиа-крыло оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявило, что курды из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) захватили населенный пункт Сунейда на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В ходе столкновений уничтожено не менее 30 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Эти данные приводит арабское издание «Аль-Масдар» с поправкой на то, что командование «Сирийских демократических сил» склонно временами преувеличивать свои тактические достижения. Ранее неоднократно отмечалось, что исламисты добровольно передавали поселения и нефтеносные месторождения курдскому альянсу, так как SDF перемещались по территориям боевиков вместе с американским спецназом.

1 Организация запрещена на территории РФ.