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Следы «жениха» для выпущенной Путиным амурской тигрицы нашли в Приамурье
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    Следы «жениха» для выпущенной Путиным амурской тигрицы нашли в Приамурье

    18:00  28 Декабря 2017
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    Следы «жениха» для выпущенной Путиным амурской тигрицы нашли в Приамурье

    Благовещенск, 28 декабря. Следы крупного взрослого самца тигра найдены на территории Хинганского заповедника в Амурской области. По словам заместителя директора по научной работе Хинганского заповедника Вячеслава Кастрикина, этого хищника называют «потенциальным женихом» тигрицы Илоны, выпущенной в 2014 году на волю президентом России Владимиром Путиным.

    Как отметил Кастрикин, следы животного были обнаружены местным жителем. 

    «Не исключено, что это — Кузя, еще один выпущенный президентом тигр, у которого перестал работать ошейник, и о местоположении которого неизвестно», — пояснил он, передает РИА Новости.

    Путин 22 мая 2014 года в Амурской области выпустил на волю тигрят-сирот Кузю, Илону и Борю.

    Напомним, в сентябре губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщал, что численность амурских тигров, живущих в регионе, достигла около 460 особей.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #амурский тигр
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