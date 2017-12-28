Следы «жениха» для выпущенной Путиным амурской тигрицы нашли в Приамурье

Благовещенск, 28 декабря. Следы крупного взрослого самца тигра найдены на территории Хинганского заповедника в Амурской области. По словам заместителя директора по научной работе Хинганского заповедника Вячеслава Кастрикина, этого хищника называют «потенциальным женихом» тигрицы Илоны, выпущенной в 2014 году на волю президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Кастрикин, следы животного были обнаружены местным жителем.

«Не исключено, что это — Кузя, еще один выпущенный президентом тигр, у которого перестал работать ошейник, и о местоположении которого неизвестно», — пояснил он, передает РИА Новости.

Путин 22 мая 2014 года в Амурской области выпустил на волю тигрят-сирот Кузю, Илону и Борю.

Напомним, в сентябре губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщал, что численность амурских тигров, живущих в регионе, достигла около 460 особей.