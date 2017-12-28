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Политика
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Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом
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    Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом

    13:27  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  28 Декабря 2017
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    Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом

    Москва, 28 декабря. Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с изображением эмблемы Следственного комитета РФ, а также с героями советских мультфильмов.

    Эмблема СК РФ размещена на серебряной монете номиналом 1 рубль, сообщает RT со ссылкой на сайт регулятора.

    Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом

    В серию «Российская (советская) мультипликация» вошли четыре монеты. Две из них выполнены из серебра, еще две – из недрагоценных металлов. Монеты, посвященные отечественным мультфильмам, выпущены номиналом в три и 25 рублей. Часть памятных монет изготовлены в специальном исполнении: фигуры персонажей на них раскрашены.

    Среди героев мультфильмов, попавших на монеты, — Винни-Пух, Пятачок, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

    Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом

    Также в обращение поступают памятные монеты серий «Аомазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России».

    Напомним, в мае Центробанк РФ выпустил монету с рельефным изображением поэта Константина Бальмонта к его 150-летию.

    Автор: Алексей Громов
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    #центробанк рф #монеты
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