Центробанк выпустил памятные монеты с СКР, богатырями и Винни-Пухом

Москва, 28 декабря. Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с изображением эмблемы Следственного комитета РФ, а также с героями советских мультфильмов.

Эмблема СК РФ размещена на серебряной монете номиналом 1 рубль, сообщает RT со ссылкой на сайт регулятора.

В серию «Российская (советская) мультипликация» вошли четыре монеты. Две из них выполнены из серебра, еще две – из недрагоценных металлов. Монеты, посвященные отечественным мультфильмам, выпущены номиналом в три и 25 рублей. Часть памятных монет изготовлены в специальном исполнении: фигуры персонажей на них раскрашены.

Среди героев мультфильмов, попавших на монеты, — Винни-Пух, Пятачок, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Также в обращение поступают памятные монеты серий «Аомазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России».

Напомним, в мае Центробанк РФ выпустил монету с рельефным изображением поэта Константина Бальмонта к его 150-летию.