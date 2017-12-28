Тренды-2018. Чего ждать от Года добровольца в России. Колонка Максима Токарева

Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, ставший «Волонтером 2017 года», рассказал, что ожидает от года 2018-го, который президент России Владимир Путин объявил Годом добровольца.

Хочу напомнить, что 2017-й год был в России Годом экологии, и мы много уроков извлекли из этого. Год экологии помог обратить внимание на наш проект «Сохраним Байкал» большого количества людей, крупных компаний, государства. И победа в номинации «Волонтер года» премии «Доброволец России 2017» стала признанием нашей общей работы, которая ведется на добровольных началах.

На церемонии вручения этой награды, которая состоялась в начале декабря, глава государства сказал, что «из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи». И поэтому на Год добровольца в России я возлагаю не меньшие надежды, чем на Год экологии.

Для нашего проекта это будет очередной виток развития. Мы сможем растиражировать наш опыт природоохранной, патрульной и просветительской службы на берегу озера Байкал в разных регионах России, где не менее уникальная природа, нуждающаяся в сохранении и защите. Уверен, что для волонтеров, работающих в других сферах, Год добровольца тоже принесет новые возможности и открытия.

В следующем году Россия впервые проводит чемпионат мира по футболу, и участвовать в его организации изъявило желание рекордное количество волонтеров — 176 тысяч человек из 190 стран мира. Кроме того, сегодня в России есть ряд очень серьезных проблем, к решению которых необходимо подключать население. Это и экология, и благотворительность, и социальные вопросы... Участие добровольцев в таких делах сплачивает людей вокруг общего дела, делает нашу жизнь лучше. Поэтому Год добровольца чрезвычайно актуален.

А кто такие добровольцы? Это люди, которым небезразлично то, что их окружает, и которые осознают, что перемены невозможны без их личного участия. Добровольцы — это не те, кто ворчит, сидя на диване и сваливая вину за то, что вокруг все так плохо, на кого-то другого. Это люди, которые по доброй воле берут и делают поступки, меняющие жизнь к лучшему.

Безусловно, в этом плане все зависит от воспитания, поскольку представления о здоровом образе жизни, правильном поведении, доброте, взаимопомощи закладываются в детстве. Поэтому очень важно, чтобы родители показывали пример своим детям, а в школах, пусть даже на факультативных занятиях, детям рассказывали о том, как они могут изменить мир к лучшему. Причем делать это надо в доступной для детей форме, с использованием современных технологий и методик.

Но я уверен и в том, что в каждом из нас есть частичка доброты, которую можно разбудить в любом возрасте, и тогда человек захочет творить добро и будет делать это по мере своих сил и возможностей. Каждый человек может направить свои знания и опыт в полезное русло: программист может помочь какому-нибудь проекту создать сайт, например, бизнесмен может поддержать материально, фотограф — помочь с фотоотчетами и так далее. Любой человек с головой и руками может изменить мир вокруг и увидеть результаты своего труда.

Главное, чтобы отношение к добровольцам не было потребительским. А это, увы, насущная проблема. Бывает, что люди едут за тысячи километров в какой-то национальный парк, чтобы принять участие в экологической акции, облагородить территорию, а их загружают работой на 24 часа в сутки так, что сил на погулять и посмотреть природу у них просто не остается. Это неправильно. Люди не любят, когда их используют, они вряд ли вернутся и уж точно не приведут с собой друзей в проект, где отношение к волонтерам — как к бесплатной рабочей силе и не более того.

Добровольцев надо поощрять и мотивировать. Это в первую очередь относится к организаторам волонтерских проектов. Люди остаются там, где дружеская атмосфера. Со стороны государства добровольцам необходима не только поддержка инициатив, но и информационно-просветительская работа, чтобы люди знали, куда и как надо обращаться, чтобы решать проблемы. В общем-то, помощь бизнеса тоже нужна. Но здесь важно, чтобы предприниматели были уверены в проекте, в который они вкладываются. Поэтому здесь важен грамотный подход и плавное дипломатическое общение. Я надеюсь, что в Год добровольца все эти аспекты нашей общей деятельности выйдут на новый уровень.

Поздравляю всех с наступающим 2018 годом! Желаю крепкого здоровья. Пусть все цели, которые вы поставили на будущий год, реализуются. Желаю вам расти, развиваться и помнить, что когда человек сталкивается с трудностями, он становится сильнее и лучше, преодолевая их. Ничего не бойтесь, идите вперед и достигайте своей мечты!